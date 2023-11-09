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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Башкирии перестал работать известный телеграм-канал

Известный телеграм-канал о Башкирии стал недоступным

9 ноября 2023, 14:23
Фото: t.me/

В Башкирии перестал работать известный телеграм-канал

Телеграм-канал освещал протестную активность в Башкирии.

Сегодня стал недоступен телеграм-канал «КушТау on-line».

Канал появился в августе 2020 года на волне противостояния защитников шихана Куштау с властями республики. Он освещал события изнутри палаточного лагеря протестующих.

В 2021 году Ростислав Мурзагулов (признан Министерством юстиции иностранным агентом), тогда являвшийся председателем Общественной палаты Башкирии, требовал признать канал экстремистским.

«КушТау on-line» в последние годы публиковал новости, касающиеся протестной активности в Башкирии, занимая радикальную антиправительственную позицию. Например, освещал экологические протесты жителей башкирского Зауралья, уголовные расследования активистов.

С чем связано удаление канала, неизвестно.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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