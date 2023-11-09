Известный телеграм-канал о Башкирии стал недоступным

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Сегодня стал недоступен телеграм-канал «КушТау on-line».
Канал появился в августе 2020 года на волне противостояния защитников шихана Куштау с властями республики. Он освещал события изнутри палаточного лагеря протестующих.
В 2021 году Ростислав Мурзагулов (признан Министерством юстиции иностранным агентом), тогда являвшийся председателем Общественной палаты Башкирии, требовал признать канал экстремистским.
«КушТау on-line» в последние годы публиковал новости, касающиеся протестной активности в Башкирии, занимая радикальную антиправительственную позицию. Например, освещал экологические протесты жителей башкирского Зауралья, уголовные расследования активистов.
С чем связано удаление канала, неизвестно.