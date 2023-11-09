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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Путин пригласил гостей из Казахстана в Уфу

Из Костаная в Уфу. Путин пригласил чиновников из Казахстана в столицу Башкирии

9 ноября 2023, 09:44
Фото: Midjourney

Путин пригласил гостей из Казахстана в Уфу

Мероприятие, на которое зовёт президент, пройдёт в нашем городе не в первый раз.

Владимир Путин пригласил глав регионов России и Казахстана в Уфу.

Ранее президент анонсировал проведение спортивного форума в столице Башкирии. Он должен пройти в 2024 году.

Сегодня российский глава, выступая на открытии форума регионов России и Казахстана в Костанае, объявил, что XIX форум межрегионального сотрудничества двух стран в следующем году пройдёт в Уфе. Путин пригласил в столицу республики губернаторов российских и казахстанских субъектов. Предыдущее подобное мероприятие проходило в нашем городе в 2017 году, когда главой Башкирии был Рустэм Хамитов.

Летом 2023 года в Уфе состоялся Форум регионов России и Беларуси, в нём Путин тоже принял участие.

#Башкирия#Уфа#Владимир Путин#Новости Башкирии#Казахстан#Идэль Гумеров
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