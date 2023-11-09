Из Костаная в Уфу. Путин пригласил чиновников из Казахстана в столицу Башкирии

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Владимир Путин пригласил глав регионов России и Казахстана в Уфу.
Ранее президент анонсировал проведение спортивного форума в столице Башкирии. Он должен пройти в 2024 году.
Сегодня российский глава, выступая на открытии форума регионов России и Казахстана в Костанае, объявил, что XIX форум межрегионального сотрудничества двух стран в следующем году пройдёт в Уфе. Путин пригласил в столицу республики губернаторов российских и казахстанских субъектов. Предыдущее подобное мероприятие проходило в нашем городе в 2017 году, когда главой Башкирии был Рустэм Хамитов.
Летом 2023 года в Уфе состоялся Форум регионов России и Беларуси, в нём Путин тоже принял участие.