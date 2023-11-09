Из Костаная в Уфу. Путин пригласил чиновников из Казахстана в столицу Башкирии

Сегодня российский глава, выступая на открытии форума регионов России и Казахстана в Костанае, объявил, что XIX форум межрегионального сотрудничества двух стран в следующем году пройдёт в Уфе. Путин пригласил в столицу республики губернаторов российских и казахстанских субъектов. Предыдущее подобное мероприятие проходило в нашем городе в 2017 году, когда главой Башкирии был Рустэм Хамитов.