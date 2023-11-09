Использование новых технологий в системе ОМС повысит качество медпомощи в России

Прежде всего отметим проект «Цифровой медицинский полис ОМС». В настоящее время его оформить могут все застрахованные граждане РФ. Заявки подали уже более 50 млн россиян. Наряду с цифровым полисом продолжают действовать бумажный и пластиковый варианты. Более того, у всех граждан, рожденных с 1 января 2023 года полис нового поколения выдается в автоматическом режиме. Это стало возможным благодаря созданию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которую ведет фонд ОМС. В рамках этой системы создан единый регистр застрахованных лиц. Сегодня он участвует в межведомственном взаимодействии с пятью другими информационными системами. В результате этого обмена данными происходит упрощение и ускорение предоставления госуслуг для граждан, пишет kp.ru.