Использование новых технологий в системе ОМС повысит качество медпомощи в России

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Такой подход дает возможность предоставлять гражданам услуги в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом, заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
«Цифровая трансформация системы ОМС — одна из важных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России», — подчеркнул он.
Прежде всего отметим проект «Цифровой медицинский полис ОМС». В настоящее время его оформить могут все застрахованные граждане РФ. Заявки подали уже более 50 млн россиян. Наряду с цифровым полисом продолжают действовать бумажный и пластиковый варианты. Более того, у всех граждан, рожденных с 1 января 2023 года полис нового поколения выдается в автоматическом режиме. Это стало возможным благодаря созданию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которую ведет фонд ОМС. В рамках этой системы создан единый регистр застрахованных лиц. Сегодня он участвует в межведомственном взаимодействии с пятью другими информационными системами. В результате этого обмена данными происходит упрощение и ускорение предоставления госуслуг для граждан, пишет kp.ru.
ГИС ОМС также расширяется путем создания новых подсистем. Одна из них — проект «Цифровой медицинский профиль пациента». Фактически это база данных, в которой аккумулируется информация, имеющая отношение к здоровью человека.
Сегодня каждый гражданин, зарегистрированный на портале госуслуг, может узнать, какие медицинские услуги ему были оказаны в рамках ОМС, пояснил эксперт по ОМС Михаил Пушков.
«Наличие записи о медпомощи, которую он не получал, означает, что государством такая помощь была оплачена, а по факту не предоставлена. Мы рекомендуем незамедлительно сообщать о приписках в территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС», — добавил Пушков.
Другим важным направлением цифровизации системы ОМС является создание и развитие сервисов информационного сопровождения застрахованных лиц.
«Такие сервисы направлены на повышение уровня вовлеченности и информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. Для пациентов с хроническими заболеваниями строятся маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о необходимых действиях. Также обеспечивается контроль за выполнением надлежащих мероприятий медицинскими работниками. Все это позволит снизить риски обострений, рецидива заболеваний, повысить качество медпомощи и в конечном счете увеличить продолжительность жизни граждан», — сообщил Баланин.