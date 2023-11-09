Искусственный интеллект и электронные устройства: каким будет мир в 2040 году

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», по словам Мишиной, искусственный интеллект, который в настоящее время забирает рабочие места у людей, не станет доминировать над нами в 2040 году. Вместо этого он будет служить нам помощником. Будут возможности подключать электронные устройства к нашему мозгу, и каждый школьник сможет создавать свою программу без особых усилий.