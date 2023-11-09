Искусственный интеллект и электронные устройства: каким будет мир в 2040 году

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», по словам Мишиной, искусственный интеллект, который в настоящее время забирает рабочие места у людей, не станет доминировать над нами в 2040 году. Вместо этого он будет служить нам помощником. Будут возможности подключать электронные устройства к нашему мозгу, и каждый школьник сможет создавать свою программу без особых усилий.
Также Мишина предсказывает появление новых синтетических материалов, которые будут так же значимы, как открытие пластмассы. В медицине также произойдут революционные изменения: диагностика заболеваний будет проще и можно будет провести анализ слюны и дыхания человека.
Главный сенсор связи — смартфоны, также исчезнут. Будут созданы новые, более быстрые и современные способы связи, которые вызовут улыбку на лицах наших детей и внуков.
Помимо этого, по словам провидицы, несмотря на запреты, в 2040 году на Земле появятся клонированные люди. Также будет возможность вырастить любой поврежденный орган, что значительно продлит человеческую жизнь.
Мишина утверждает, что родители захотят создавать «идеальных» детей, поэтому они будут обращаться в клиники с запросами на генное программирование для своих потомков. Дети с характеристиками, заказанными их родителями, станут нормой.
Также Мишина предсказывает, что еда станет роскошью из-за генетической модификации пищевых продуктов. Вместо этого распространение синтетических продуктов станет массовым, что сделает их очень дешевыми.
Проблема пробок также будет решена к 2030 году. Весь общественный транспорт станет автоматизированным, и профессия водителя исчезнет полностью.