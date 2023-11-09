Где взять ипотеку от 1,99% без удорожания квартиры?

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В конце октября Центробанк в четвёртый раз за последние полгода поднял ключевую ставку. Вслед за чем большинство российских банков также увеличили тарифы по ипотечным продуктам, так что средний показатель по базовым ставкам сегодня вырос до 15% годовых.
Люди, планирующие в ближайшее время улучшить жилищные условия с помощью ипотеки, внимательно отслеживают все изменения на рынке недвижимости и каждое повышение ключевой ставки вызывает некоторый стресс и панику из-за страха отмены или ухудшения условий льготных ипотечных программ, где ставки в разы меньше базовых. На сегодняшний день, всё ещё доступны «Семейная» ипотека и «Госпрограмма 2020». Но можно найти и ещё более выгодные предложения, когда ведущие девелоперы предлагают партнерские ипотечные программы с банками, компенсируя разницу в процентах. Насколько выгодно такое предложение — разбираемся вместе с крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой квартал».
— Являясь крупной и финансово устойчивой компанией, мы всегда предлагаем своим клиентам наиболее выгодные условия покупки недвижимости. И в преддверии самого волшебного праздника Нового года, мы запустили сразу несколько привлекательных программ на квартиры в благоустроенном пригороде. Только до 30 ноября 2023 года вы можете купить квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» в ипотеку от 1,99%[1]. При этом, программа не предусматривает удорожания рыночной стоимости жилья, наоборот, вы можете получить ещё и дополнительную выгоду до 600 000 рублей, таким образом позволив купить себе квартиру большей площадью чем планировали или сократив сумму первоначального платежа. — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
В рамках специального предложения вы можете снизить ставку на первые 12 месяцев ипотечных платежей, а с 13 месяца ваша ставка вернётся к уровню одной из программ с государственным субсидированием.
«Семейная» ипотека со ставкой 6%, доступна если в период с 1 января 2018 года по сегодняшний день в вашей семье родился ребёнок. В таком случае, при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» площадью 63,16 кв. м ваш ежемесячный платёж в первый год составит всего 19 000 рублей, а со второго будет чуть больше 30 000 рублей[2].
Или «Госпрограмма 2020» под 8% годовых, которая не имеет ограничений по составу семьи. Тогда при покупке той же двухкомнатной квартиры, первый год вы будете платить за ипотеку те же 19 000 рублей, а с 13 месяца 37 000 рублей[3], что почти в два раза меньше платежа по базовой ставке 15% на вторичное жильё.
При этом правила обеих программ предусматривают: первоначальный взнос от 20%, максимальную сумму кредита 6 000 000 рублей и срок ипотеки до 30 лет.
— Немаловажно и то, что дом находится на завершающей стадии строительства и готовится к получению ввода в эксплуатацию. Поэтому это предложение будет особенно интересно тем, кому для покупки новой квартиры нужно продать старую, а жить на съёмном жилье в ожидании завершения строительства не хочется. Такие клиенты могут вначале оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а после переезда продать старую квартиру и полностью или частично погасить ипотечный кредит. В таком случае 12 месяцев со льготными платежами должно хватить, чтобы дождаться сдачи, сделать ремонт, переехать в новую квартиру и продать ваше предыдущее жильё. — отметила Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Ипотека под 1,99% от ГК «Жилой Квартал» не только позволяет сэкономить значительную сумму на выплате процентов по кредиту, но и даёт возможность более плавно адаптироваться к новым условиям жизни с ежемесячными платежами, облегчая финансовую нагрузку в первый год.
ЖК «Зубово Life Garden» создан для людей, которые хотят жить на природе, но не готовы отказаться от городского уровня комфорта. Узнать больше о жилом комплексе, наличии квартир и условиях спец. предложений вы можете по номеру телефона 8 (347) 22-50-276 и в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и с. Зубово, ул. Авроры, 1а.
[1] ПАО «Совкомбанк». Процентная ставка в рублях РФ в размере 1,99% действует в течение 1 года с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования. Со 2 года и до полного погашения кредита ставка зависит от выбранной программы кредитования. Первоначальный взнос не менее 20%. Срок действия акции до 30.11.2023 или пока не закончиться аукционное предложение. Количество аукционного предложения ограниченно. Кредит предоставляется на приобретение жилья в литере №20 ЖК «Зубово Life Garden»
[2] Не является публичной офертой. Программа «Семейная» ипотека. Ставка первые 12 месяцев — 1,99%, с 13 месяца — 6%. Первоначальный взнос 20%. Срок ипотеки 30 лет.
[3] Не является публичной офертой. Программа «Госпрограмма 2020». Ставка первые 12 месяцев — 1,99%, с 13 месяца — 8%. Первоначальный взнос 20%. Срок ипотеки 30 лет.
Токен ERID: LjN8K428q
ГК Жилой квартал, ООО «Специализированный застройщик „МКД-Регион“