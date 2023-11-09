Где взять ипотеку от 1,99% без удорожания квартиры?

Люди, планирующие в ближайшее время улучшить жилищные условия с помощью ипотеки, внимательно отслеживают все изменения на рынке недвижимости и каждое повышение ключевой ставки вызывает некоторый стресс и панику из-за страха отмены или ухудшения условий льготных ипотечных программ, где ставки в разы меньше базовых. На сегодняшний день, всё ещё доступны «Семейная» ипотека и «Госпрограмма 2020». Но можно найти и ещё более выгодные предложения, когда ведущие девелоперы предлагают партнерские ипотечные программы с банками, компенсируя разницу в процентах. Насколько выгодно такое предложение — разбираемся вместе с крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой квартал».