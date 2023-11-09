Эксперт Владимир Климанов: Доля онлайн-торговли будет только расти

«Очевидно, что объемы и доля интернет-торговли будут продолжать расти, но розничная торговля не исчезнет в целом. В некоторых сегментах розничная торговля останется предпочтительной, и я не верю, что мы полностью перейдем к онлайн-торговле. Здесь можно вспомнить фразу из фильма „Москва слезам не верит“ — „Скоро всё захватит телевидение, а всё остальное умрёт“. Возможно, прогнозы о том, что интернет-торговля поглотит все и вся, являются экстремальными и маловероятными», — подчеркнул Климанов.