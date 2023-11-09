Эксперт Владимир Климанов: Доля онлайн-торговли будет только расти

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:45
И хотя покупки через интернет стали привычными для нас, возможность покупать товары в офлайн режиме по-прежнему остается удобной альтернативой, особенно когда нужно получить товар немедленно. Но существует ли вероятность того, что интернет-торговля полностью вытеснит классическую розничную торговлю и традиционные магазины со своими продавцами исчезнут?
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Викторович Климанов заявил в эксклюзивном комментарии для ИА RuNews24.ru, что не стоит беспокоиться о таком развитии событий. Магазины будут с нами еще на долгое время.
«Очевидно, что объемы и доля интернет-торговли будут продолжать расти, но розничная торговля не исчезнет в целом. В некоторых сегментах розничная торговля останется предпочтительной, и я не верю, что мы полностью перейдем к онлайн-торговле. Здесь можно вспомнить фразу из фильма „Москва слезам не верит“ — „Скоро всё захватит телевидение, а всё остальное умрёт“. Возможно, прогнозы о том, что интернет-торговля поглотит все и вся, являются экстремальными и маловероятными», — подчеркнул Климанов.
Многие критики отрицательно относятся к интернет-торговле, утверждая, что она наносит ущерб малому и среднему бизнесу, и таким предприятиям трудно конкурировать с крупными технологическими компаниями на рынке.
По словам Климанова, интернет-торговля и другие технологические инновации действительно серьезно меняют структуру производства в широком смысле, а также влияют на необходимость различных профессий.