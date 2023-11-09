«Чистотой там и не пахнет»: что говорят о худших санаториях Башкирии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Ранее Mkset уже рассказывал о том, что говорят отдыхавшие в разных санаториях республики пользователи о качестве услуг и сервисе. К примеру, геокурорт «Янган-Тау», который большинство считают едва ли не лучшим санаторием республики, отдельные пользователи обвинили в том, что процедуры там выполняются «спустя рукава». А в санатории «Танып» раскритиковали кухню вплоть до того, что там якобы подаются блюда «с гнильцой». Подробнее об этом в сюжете.
Теперь же обратим внимание на тех, кого поисковик выдает не сразу. Отзывы, как и всегда, противоречивые, но от этого лишь интереснее.
Санаторий, расположенный в Баймакском районе Башкирии, по оценкам пользователей Яндекс Карт, имеет рейтинг 4,2 из 5. На сайте лечебницы о ней рассказывается как об уникальном месте и «одном из красивейших и нетронутых уголков Башкортостана». Особое внимание уделяется месторасположению санатория: он находится неподалеку от озера «Талкас», которое «несет в себе огромную лечебную силу».
Чаще всего пользователи ставят лечебнице четыре-пять баллов из пяти возможных. Наиболее часто хвалят отзывчивый персонал и разнообразие процедур. Однако находятся и то, кто остался недоволен санаторием.
Так, по мнению одного из отдыхавших, данный санаторий подходит для того, чтобы «там переночевать», а за оздоровлением, по его мнению, лучше отправиться в другое место. Среди минусов выделяются такие, как отсутствие заявленных процедур и некомпетентность медперсонала. Примерно о тех же проблемах заявляет ещё ряд пользователей, добавляя, что в санатории не хватает персонала, уборку номеров проводят редко, а приём пациентов вместо врача ведет якобы фельдшер.
«Отдых для интровертов-одиночек, которые найдут сами себе занятия и будут стойко сносить тяготы и лишения сервиса», — лаконично оценил санаторий пользователь Armitage One.
Подробно рассказал о своем отдыхе в санатории пользователь Е А. Среди достоинств он сразу выделил свежий воздух и местную природу, а также приятный персонал. Список минусов, которые выделяет автор отзыва, куда более развернутый. Так, он остался недоволен едой — по его словам, лучше заранее запастись провизией и делать бутерброды в номере. О самих номерах у пользователя также у пользователя также остались негативные впечатления: в старых корпусах «все на ладан дышит, и чистотой там не пахнет».
На 4,2 из 5 пользователи Яндекс Карт также оценивают санаторий «Речные зори» в Калининском районе Уфы. О данном санатории в сети не оказалось большого объема справочной информации. Известно, к примеру, что данный санатории специализируется на лечении дыхательных путей, костно-мышечной системы, центральной нервной системы, органов пищеварения и кровообращения, а также опорно-двигательного аппарата.
«Крутое место, есть спорт площадки, рядом река, и рыбные места, в номерах туалет и душ, во 2 корпусе есть балконы», — гласит один из отзывов.
Однако, по словам некоторых пользователей, обслуживание в санатории оставляет желать лучшего. Так, в одном из популярных отзывов пользователь заявляет, что едва ли не все в лечебнице плохо. По его словам, отдыхающих «кормят как свиней», помимо этого состояние номеров и их оборудование также в неудовлетворительном состоянии: якобы там плохо работает интернет и периодически случаются сбои электричества, старые телевизоры с «тремя каналами» и нет холодильника.
«Был когда-то суперский санаторий, а сейчас ничего не ухожено, все разрушается, прям жалко, библиотека пылится, грязь. Никому ничего не надо», — считает Ирина П.
Некоторые пользователи и вовсе называют здание санатория «аварийным». Территорию лечебницы якобы плохо убирают, а мусорные баки заполнены бутылками из-под пива и окурками.
Санаторий «Белоречье» на Яндекс Картах имеет среднюю оценку 4,2 балла из 5. По мнению пользователей, в лечебнице работают компетентные профессионалы, оздоровительные услуги, как и меню — разнообразные.
По информации на сайте лечебницы, в первую очередь, здесь специализируются на лечении и профилактике заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также заболеваний ЖКТ и мочеполовой системы. Для отдыхающих доступны бассейн, массаж, лечебная физкультура и различные процедуры, включая, к примеру, фонофорез и гидротерапию.
Несмотря на это, отмечается, что в данном санатории «сохранилась атмосфера СССР», поэтому некоторые отдыхающие просят руководство санатория установить более современное оборудование или обновить посуду в столовой.
«В кухне не всегда соблюдаются санитарные нормы. В люкс комнате берут оплату за использования телевизора, который не работал», — отозвался пользователь с ником CommGuy.
В целом, однако, преобладают позитивные отзывы. Многие пользователи говорят, что здесь можно бюджетно отдохнуть и подправить здоровье.
Санаторий-профилакторий «Венеция», который в настоящий момент работает в качестве детского оздоровительного лагеря. По данным Яндекс Карт, пользователи оценили бывшую лечебницу на твёрдую четвёрку.
Однако оценки в отзывах сильно разнятся между собой. Многие из отдыхавших в лечебнице остались недовольны её «советским» внешним видом. В частности, некоторые пользователи отметили застиранные простыни и старую мебель. Кому-то не понравилось то, что здесь не предусмотрено практически никаких развлечений для детей: игровой комнаты либо детских площадок.
«Здания старые, с центрального входа ещё как-то навели косметику, но со стороны леса — это просто ужасно… Для детей практически никаких развлечений, персонал тоже не особо приветливый. В общем довольно унылое место, кроме природы вокруг не за что ставить оценку», — считает Юрий.
Некоторые пользователи рассказывают, что бывали в этом санатории еще в детстве и теперь с радостью возвращаются сюда, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.
На четвёрку оценивают на Яндекс Картах также и санаторий-профилакторий «Изумруд» в Туймазах. Отдыхающим предлагается аппаратная физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение и другие виды процедур.
Наиболее часто отдыхавшие в санатории жалуются на холодные номера. К примеру, по словам, одного из пользователей, в санатории проживала юниорская хоккейная команда, многие из юных игроков которой якобы заболели из-за крайне низкой температуры в здании. Многие остались недовольны мебелью и обстановкой в номерах. Несмотря на то, что там было чисто, часть мебели была с видимыми дефектами. Интересны отзывы на персонал санатория. Кто-то называет сотрудников высококлассными и отзывчивыми профессионалами, а кто-то, напротив, говорит, что персонал «неконтактный».
«Кормят на тройку, обеды более-менее, завтраки и ужины ешь, потому что больше нечего есть. В номере, когда заселились, нашли под кроватью апельсин, т. е. понятен уровень уборки номеров. Вода в номерах то есть, то нет вообще (благо что недолго), то бежит одна горячая. И эту проблему не спешат решать от слова вообще. В угловых номерах холодно. Администраторов набрали из бывших надзирателей колоний. Испортили впечатление от города. Большое сюда не ногой», — высказалась Ляля И.
«Забегаловка. Нет никакого быта для проживания», — пишет Сергей К.