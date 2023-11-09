«Чистотой там и не пахнет»: что говорят о худших санаториях Башкирии

Подробно рассказал о своем отдыхе в санатории пользователь Е А. Среди достоинств он сразу выделил свежий воздух и местную природу, а также приятный персонал. Список минусов, которые выделяет автор отзыва, куда более развернутый. Так, он остался недоволен едой — по его словам, лучше заранее запастись провизией и делать бутерброды в номере. О самих номерах у пользователя также у пользователя также остались негативные впечатления: в старых корпусах «все на ладан дышит, и чистотой там не пахнет».