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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Башкирия отстала от Татарии в рейтинге туристической привлекательности

Башкирия оказалась за бортом лучшей десятки по привлекательности для туристов

9 ноября 2023, 11:56
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Башкирия отстала от Татарии в рейтинге туристической привлекательности

В рейтинге аэропортов наши столицы разделили места.

Башкирия заняла 11 место по привлекательности для туристов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Рейтинг составлялся исходя из того, сколько суток проводил один турист в регионах страны. На первом месте с большим отрывом оказались курорты Краснодарского края. Несмотря на то, что единственным действующим аэропортом региона является воздушная гавань в Сочи, аналитики подсчитали 143,5 млн ночёвок в Краснодарском крае в 2022 году.

В пятёрку попали Москва, Московская и Ленинградская области и Санкт-Петербург. От города на Неве слегка отстал Крым. Несмотря на опасные условия в связи с проведением СВО, в прошлом году туристы провели там более 32 млн ночёвок.

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В оказавшейся на 8 месте Татарии гости провели 12,640 млн ночёвок. В Башкирии жители других регионов ночевали 8,770 млн раз.

Также авторы исследования составили рэнкинг аэропортов страны. Его составляли на основе оценок и отзывов в «Яндексе». Наиболее популярным оказался аэропорт «Стригино» в Нижегородской области. Уфимский и казанский аэропорты разделили 7-8 места, обогнав «Шереметьево».

Ранее власти анонсировали строительство новой дороги на юге Башкирии, которая должна улучшить туристическую доступность республики.

#Общество#Уфа#Туризм#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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