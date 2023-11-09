Башкирия оказалась за бортом лучшей десятки по привлекательности для туристов

Рейтинг составлялся исходя из того, сколько суток проводил один турист в регионах страны. На первом месте с большим отрывом оказались курорты Краснодарского края. Несмотря на то, что единственным действующим аэропортом региона является воздушная гавань в Сочи, аналитики подсчитали 143,5 млн ночёвок в Краснодарском крае в 2022 году.