Башкирия оказалась за бортом лучшей десятки по привлекательности для туристов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Башкирия заняла 11 место по привлекательности для туристов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Рейтинг составлялся исходя из того, сколько суток проводил один турист в регионах страны. На первом месте с большим отрывом оказались курорты Краснодарского края. Несмотря на то, что единственным действующим аэропортом региона является воздушная гавань в Сочи, аналитики подсчитали 143,5 млн ночёвок в Краснодарском крае в 2022 году.
В пятёрку попали Москва, Московская и Ленинградская области и Санкт-Петербург. От города на Неве слегка отстал Крым. Несмотря на опасные условия в связи с проведением СВО, в прошлом году туристы провели там более 32 млн ночёвок.
В оказавшейся на 8 месте Татарии гости провели 12,640 млн ночёвок. В Башкирии жители других регионов ночевали 8,770 млн раз.
Также авторы исследования составили рэнкинг аэропортов страны. Его составляли на основе оценок и отзывов в «Яндексе». Наиболее популярным оказался аэропорт «Стригино» в Нижегородской области. Уфимский и казанский аэропорты разделили 7-8 места, обогнав «Шереметьево».
Ранее власти анонсировали строительство новой дороги на юге Башкирии, которая должна улучшить туристическую доступность республики.