«Атомайз» и Росбанк анонсировали запуск гибридного цифрового инструмента с золотом

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Инвестору доступно к покупке «цифровое золото» со скидкой 2% к установленной на данный момент рыночной стоимости, которая высчитывается на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестору положена полная текущая стоимость золота (GLDRUB_TOM) либо слиток из банковского хранилища. Согласно таким условиям, инвестор получает возможность влиять на динамику ценообразования золота и получить премию в размере 2% к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».
За физическое хранение золота в период до его полного погашения несет ответственность банк-эмитент ПАО «Росбанк». Он дает гарантии на расчеты и выкупает золото, если речь идет о его погашении в деньгах.
«Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры. Еще одним уникальным преимуществом этого инструмента является привлекательный спред», — расписала плюсы цифрового владения золотом глава платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева.
Чтобы организовать такой выпуск, Росбанк приобретает золотые слитки авансом за их полную цену. Производитель (недропользователь), в свою очередь, поставляет слитки в рамках заключенных договоренностей, что существенно облегчает ему продажу золота. При этом Росбанк ведет контроль за кредитным риском при выдаче аванса производителю, а процентная ставка, которая уже заложена в авансовый платеж, дает возможность банку-эмитенту реализовать слитки, продав их инвесторам по скидке.
Примечательно, что это продукт win-win, который несет пользу и золотодобывающим компаниям, и банку-эмитенту, и инвесторам.
Пилотный выпуск решено было сделать адресным. На его основе платформа «Атомайз» и Росбанк строят планы по организации в будущем массового партнерского продукта для розничных инвесторов.
Партнером, участвующим в структурировании выпуска и подготовке эмиссионной документации, стала Findustrial Consulting Group.
Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».