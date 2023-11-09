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«Атомайз» и Росбанк анонсировали запуск гибридного цифрового инструмента с золотом

«Атомайз» и Росбанк анонсировали запуск гибридного цифрового инструмента с золотом

9 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз», входящая в группу «Интеррос», при содействии Росбанка запустили первые в стране гибридные цифровые права на золото. При их погашении инвесторы смогут получить денежные средства или реальный золотой слиток.

Инвестору доступно к покупке «цифровое золото» со скидкой 2% к установленной на данный момент рыночной стоимости, которая высчитывается на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестору положена полная текущая стоимость золота (GLDRUB_TOM) либо слиток из банковского хранилища. Согласно таким условиям, инвестор получает возможность влиять на динамику ценообразования золота и получить премию в размере 2% к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».

За физическое хранение золота в период до его полного погашения несет ответственность банк-эмитент ПАО «Росбанк». Он дает гарантии на расчеты и выкупает золото, если речь идет о его погашении в деньгах.

«Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры. Еще одним уникальным преимуществом этого инструмента является привлекательный спред», — расписала плюсы цифрового владения золотом глава платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Чтобы организовать такой выпуск, Росбанк приобретает золотые слитки авансом за их полную цену. Производитель (недропользователь), в свою очередь, поставляет слитки в рамках заключенных договоренностей, что существенно облегчает ему продажу золота. При этом Росбанк ведет контроль за кредитным риском при выдаче аванса производителю, а процентная ставка, которая уже заложена в авансовый платеж, дает возможность банку-эмитенту реализовать слитки, продав их инвесторам по скидке.

Примечательно, что это продукт win-win, который несет пользу и золотодобывающим компаниям, и банку-эмитенту, и инвесторам.

Пилотный выпуск решено было сделать адресным. На его основе платформа «Атомайз» и Росбанк строят планы по организации в будущем массового партнерского продукта для розничных инвесторов.

Партнером, участвующим в структурировании выпуска и подготовке эмиссионной документации, стала Findustrial Consulting Group.

Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».

#Экономика
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