«Атомайз» и Росбанк анонсировали запуск гибридного цифрового инструмента с золотом

Чтобы организовать такой выпуск, Росбанк приобретает золотые слитки авансом за их полную цену. Производитель (недропользователь), в свою очередь, поставляет слитки в рамках заключенных договоренностей, что существенно облегчает ему продажу золота. При этом Росбанк ведет контроль за кредитным риском при выдаче аванса производителю, а процентная ставка, которая уже заложена в авансовый платеж, дает возможность банку-эмитенту реализовать слитки, продав их инвесторам по скидке.