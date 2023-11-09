9 лет ожидания: в Уфе достроили долгожданный ЖК «Белая река»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Объект недвижимости, который начали возводить 9 лет назад, был успешно завершен в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Жилой комплекс «Белая река» имеет общую площадь более 52 тысяч квадратных метров и включает более 900 квартир. В ближайшие месяцы 426 семей смогут заселиться в этот новый жилой комплекс. В декабре 2020 года ключи от своих квартир в этом ЖК получили 515 дольщиков.
Отметим, что в 2014 году началось строительство комплекса «Белая река», которое должно было быть завершено к 2017 году. Однако из-за финансовых проблем компания «Госстрой» не смогла выполнить свои обязательства перед дольщиками.
В 2020 году ГК «Садовое кольцо» вступила в проект с активным участием и контролем руководства Башкирии и Минстроя республики, взяв на себя обязательства по завершению строительства. В том же году 1021 дольщик получили ключи от 864 квартир. Первый заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии, Артем Ковшов, заявил, что с начала 2021 года было исключено 114 объектов региона из Единого реестра проблемных объектов.
Ранее Mkset сообщал о долгострое, который находится в Черниковке. Жители Уфы обратились к Радию Хабирову. Они считают, что недостроенный ЖК «Первомайский» угрожает жизни и здоровью детей. По словам местных жителей, каждый день на крыше многоэтажки гуляют подростки (от 11 до 16 лет). По их мнению, такое времяпровождение опасно для детей, потому что недостроенное здание является объектом повышенной опасности.