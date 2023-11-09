9 лет ожидания: в Уфе достроили долгожданный ЖК «Белая река»

В 2020 году ГК «Садовое кольцо» вступила в проект с активным участием и контролем руководства Башкирии и Минстроя республики, взяв на себя обязательства по завершению строительства. В том же году 1021 дольщик получили ключи от 864 квартир. Первый заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии, Артем Ковшов, заявил, что с начала 2021 года было исключено 114 объектов региона из Единого реестра проблемных объектов.