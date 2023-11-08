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Updated Сегодня, 08:44

Правительство Башкирии утвердило прожиточный минимум на 2024 год

Выжить любой ценой: стала известна сумма прожиточного минимума в Башкирии на 2024 год

8 ноября 2023, 07:30
Фото: 1MI

Правительство Башкирии утвердило прожиточный минимум на 2024 год

Постановление правительства будет действовать весь год.

Премьер-министр Башкирии подписал постановление об установлении прожиточного минимума на новый год.

Ранее министерство труда отменило собственный проект повышения суммы прожиточного минимума. В ведомстве объяснили, что это значение зависит от прогноза министерства экономического развития России. Исходя из обстановки в стране устанавливается и сумма, необходимая для выживания.

По новому постановлению бабушки и дедушки должны выживать на 12 550 рублей на человека в месяц. Для детей прожиточный минимум составит 13340 рублей. Средний размер — 13 753 рубля. Трудоспособное население, предполагают чиновники, сможет жить на 14 991 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что МРОТ в 2024 году должен будет составлять 23 389 рублей (для работников внебюджетной сферы). Для бюджетников эта сумма меньше.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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