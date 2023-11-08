«Водопад» в классе: что испугало учеников уфимской гимназии

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Уфе в «Башкирской гимназии № 158 имени М. Карима» затопило один из кабинетов. На кадрах видео, распространившегося в соцсетях видно, как школьники выбегают из кабинета, где с потолка сочатся струи воды.
По одной из версий там, там сработала противопожарная сигнализация. Некоторые пользователи предположили, что «потоп» мог произойти из-за осадков.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в администрацию гимназии, однако от комментариев там оказались.
Напомним, ранее из-за потопа занятия отменили в одном из уфимских колледжей. Ливень в ночь с воскресенья на понедельник затопил кабинеты колледжа и вместо знаний студенты собирали воду. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.