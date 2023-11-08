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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В гимназии в Уфе затопило один из кабинетов

«Водопад» в классе: что испугало учеников уфимской гимназии

8 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI

В гимназии в Уфе затопило один из кабинетов

Видео публикует тг-канал «Новости. Уфа Башкортостан»
Сюжет
Дети

В Уфе в «Башкирской гимназии № 158 имени М. Карима» затопило один из кабинетов. На кадрах видео, распространившегося в соцсетях видно, как школьники выбегают из кабинета, где с потолка сочатся струи воды.

Фото: «Новости. Уфа Башкортостан»// Telegram

По одной из версий там, там сработала противопожарная сигнализация. Некоторые пользователи предположили, что «потоп» мог произойти из-за осадков.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в администрацию гимназии, однако от комментариев там оказались.

Напомним, ранее из-за потопа занятия отменили в одном из уфимских колледжей. Ливень в ночь с воскресенья на понедельник затопил кабинеты колледжа и вместо знаний студенты собирали воду. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

#Общество#Происшествия#Дети#Образование#Новости Уфы#Школа#Потоп#Школьники#Азамат Нухов#Гимназия
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