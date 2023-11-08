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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Башкирии завершается реконструкция Театра кукол

Стала известна точная дата открытия уфимского Театра кукол

8 ноября 2023, 05:48
Фото: vk.com

В Башкирии завершается реконструкция Театра кукол

Стало известно, когда в новом здании сыграют первый спектакль.

Башкирский государственный театр кукол откроется до конца этого года. Об этом рассказали в самом театре.

Реконструкция культурного учреждения началась в апреле 2022 года. На ремонт здания 1976 года было выделено 804 миллиона рублей. До 15 ноября должно закончиться благоустройство территории перед театром.

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На время ремонта постановки театра даются в здании Башкирского государственного театра оперы и балета. Первое выступление в обновлённом Большом зале Театра кукол состоится 23 декабря — зрителям покажут новогодний спектакль «Щелкунчик». Этот же спектакль представят 31 декабря.

Недавно мы рассказывали, когда в Уфе появится музей имени Фёдора Шаляпина. А в Черниковке вместо кинотеатра «Победа» появится новое учреждение.

#Общество#Город#Культура#Башкирия#Уфа#Идэль Гумеров
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