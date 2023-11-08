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В Башкирии появился сквер в честь полярного исследователя

В Уфе открыли сквер в честь мореплавателя

8 ноября 2023, 03:30
Фото: ufacity.info

В Башкирии появился сквер в честь полярного исследователя

Также рядом с новым пространством заложили аллею.

В центре Уфы появилось новое общественное пространство — сквер Валериана Альбанова.

Именем Альбанова назван музей полярников, открывшийся по соседству весной 2021 года. Валериан Альбанов — штурман паровой шхуны «Святая Анна», которая в 1912–1914 годах должна была пройти по Северному морскому пути. Во время экспедиции команда разделилась — одна часть осталась на судне, вторая часть во главе с Альбановым покинула корабль и отправилась в пеший переход к обитаемой суше. Из 11 человек погибли 9. Судьба команды, оставшейся на корабле, неизвестна.

Работы по созданию сквера на пересечении улиц Свердлова и Гоголя начались в июне 2023 года. За это время возле музея поменяли освещение, тротуарную плитку, асфальт, установили якорь, превратившийся в арт-объект.

Также по улице Свердлова заложили Аллею полярников.

Вчера в Уфе испортили сквер, который открыли несколько дней назад.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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