В Уфе открыли сквер в честь мореплавателя

Именем Альбанова назван музей полярников, открывшийся по соседству весной 2021 года. Валериан Альбанов — штурман паровой шхуны «Святая Анна», которая в 1912–1914 годах должна была пройти по Северному морскому пути. Во время экспедиции команда разделилась — одна часть осталась на судне, вторая часть во главе с Альбановым покинула корабль и отправилась в пеший переход к обитаемой суше. Из 11 человек погибли 9. Судьба команды, оставшейся на корабле, неизвестна.