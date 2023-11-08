mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Башкирии пресечена деятельность экстремистской ячейки

В Уфе накрыли экстремистскую парочку

8 ноября 2023, 04:51
Фото: Midjourney

В Башкирии пресечена деятельность экстремистской ячейки

Уфимцы рассылали экстремистские материалы в госучреждения.

Полиция отчиталась о раскрытии организации экстремистского сообщества.

В поимке опасного сообщества участвовали центр по противодействию экстремизму и управление ФСБ.

Выяснилось, что уфимец проповедовал идеологию организации, которая признана экстремистской. По мнению правоохранительных органов, она угрожает конституционному строю России. В рискованную деятельность мужчина втянул знакомую. Оперативникам повезло — пара сама отправляла агитационные материалы по почте в госучреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества). У уфимцев провели обыск, у них забрали литературу, документы, гаджеты.

Расследование дела продолжается.

Месяц назад на крючок оперативников попалась жительница Башкирии, которая участвовала в деятельности запрещённой организации. Ранее за подобный «активизм» был осужден её муж.

#Общество#Уфа#Мвд#ФСБ#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии
Вчера, 10:08
«Пытались охранять селебрити»: как ЧОП Моргенштерна* охранял гособъекты в Башкирии
Вчера, 15:33
Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово
6 ноября, 10:02
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Вчера, 07:51
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Вчера, 06:28
В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива
Вчера, 06:04