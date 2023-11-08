В Уфе накрыли экстремистскую парочку

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Полиция отчиталась о раскрытии организации экстремистского сообщества.
В поимке опасного сообщества участвовали центр по противодействию экстремизму и управление ФСБ.
Выяснилось, что уфимец проповедовал идеологию организации, которая признана экстремистской. По мнению правоохранительных органов, она угрожает конституционному строю России. В рискованную деятельность мужчина втянул знакомую. Оперативникам повезло — пара сама отправляла агитационные материалы по почте в госучреждения.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества). У уфимцев провели обыск, у них забрали литературу, документы, гаджеты.
Расследование дела продолжается.
Месяц назад на крючок оперативников попалась жительница Башкирии, которая участвовала в деятельности запрещённой организации. Ранее за подобный «активизм» был осужден её муж.