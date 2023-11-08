В Уфе накрыли экстремистскую парочку

Выяснилось, что уфимец проповедовал идеологию организации, которая признана экстремистской. По мнению правоохранительных органов, она угрожает конституционному строю России. В рискованную деятельность мужчина втянул знакомую. Оперативникам повезло — пара сама отправляла агитационные материалы по почте в госучреждения.