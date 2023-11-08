Уфимцы рассказали, какую музыку слушают при расслаблении и в энергичном настроении

В ходе исследования был проведен опрос россиян в возрасте от 18 до 50 лет, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю. Чаще всего уфимцы включают музыку если им хочется расслабиться/отдохнуть (36%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (32%). При этом почти половина респондентов (45%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.