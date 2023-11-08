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Уфимцы рассказали, какую музыку слушают при расслаблении и в энергичном настроении

Уфимцы рассказали, какую музыку слушают при расслаблении и в энергичном настроении

8 ноября 2023, 08:14
Фото: МТС
Аналитики сервиса МТС Музыка выявили, что слушают чаще всего жители Уфы, а также как настроение влияет на выбор музыкального жанра.

В ходе исследования был проведен опрос россиян в возрасте от 18 до 50 лет, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю. Чаще всего уфимцы включают музыку если им хочется расслабиться/отдохнуть (36%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (32%). При этом почти половина респондентов (45%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от настроения.

 

Музыка для расслабления

 

По данным исследования, более половины опрошенных жителей региона (64%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное. Молодая аудитория (18-24 года) реже других слушает радио в таком настроении. Старшая группа (45-50 лет), напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться. Наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка (42%). Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%). Миллениалы (25-35 лет) выбирают хип-хоп (24%) и российский поп (44%). Шансон для расслабления предпочитает старшая группа опрошенных (35%).

 

Музыка для энергичного настроения

 

Как показало исследование, на первых двух строчках при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении — российская поп-музыка (42%) и танцевальная (39%). Мужчины чаще выбирают для себя электронную музыку (24%). Молодая группа респондентов (18-24 года) слушает хип-хоп (22%), западный рок (27%), а также электронную музыку (25%). Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%).

Музыка независимо от настроения

 

Российская поп-музыка популярна среди женщин и аудитории 35-50 лет. Прослушиванию западной музыки чаще отдают предпочтение москвичи (33%). Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр (7%). Исследование также показало, что женщины чаще слушают классическую музыку и такая тенденция выбора наблюдается в городах миллионниках (20%).

#Общество#Андрей Королев#Уфа
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