Уфимские власти заказали проект планировки территории под застройку леса на Зорге

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:43
На сайте госзакупок появился лот на разработку проекта планировки и проекта межевании территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Парковой, Шафиева и лесной зоной. Начальная стоимость — 8,8 млн рублей.
По задумке городских властей, на этой земле могут появиться многоэтажные жилые дома, общественно-деловые здания, парки, скверы, туристические зоны.
Сейчас там посреди леса находятся здание «Газпром трансгаз Уфа», памятник газовикам Башкортостана, ветеринарная клиника, центр искусств и практики. Лес пересекают тропинки. Согласно публичной кадастровой карты, большая часть территории попадает под охрану природных категорий.
Проектировщикам предстоит не только совершить планировку территории, но и оценить нагрузку на инфраструктуру, продумать жилищно-коммунальные факторы. Кроме того, нужно провести геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания местности. В градостроительном задании указывается, что данная земля находится на территории с опасными физико-геологическими процессами с оврагами, оползнями, воронками и карстовыми пустотами.
Проекты должны быть готовы к 31 декабря.
Отдельно 1,95 млн рублей власти предлагают за проведение инженерных экспертиз. Для изысканий отводится срок к 11 декабря.
На прошлой неделе в Уфе выставили на продажу участок леса в Сипайлово. До этого кусок леса ушёл с молотка на Зорге.