mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Мэрия Уфы заказала проект застройки территории за 8,8 млн рублей

Уфимские власти заказали проект планировки территории под застройку леса на Зорге

8 ноября 2023, 06:38
Фото: 1MI

Мэрия Уфы заказала проект застройки территории за 8,8 млн рублей

Участок находится в зоне с опасными физико-геологическими процессами.

На сайте госзакупок появился лот на разработку проекта планировки и проекта межевании территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Парковой, Шафиева и лесной зоной. Начальная стоимость — 8,8 млн рублей.

По задумке городских властей, на этой земле могут появиться многоэтажные жилые дома, общественно-деловые здания, парки, скверы, туристические зоны.

Сейчас там посреди леса находятся здание «Газпром трансгаз Уфа», памятник газовикам Башкортостана, ветеринарная клиника, центр искусств и практики. Лес пересекают тропинки. Согласно публичной кадастровой карты, большая часть территории попадает под охрану природных категорий.

«Холмогоры» вырастут в над Кошкиным лесом: мэрия Уфы изменила проект застройки
Узнать подробнее

Проектировщикам предстоит не только совершить планировку территории, но и оценить нагрузку на инфраструктуру, продумать жилищно-коммунальные факторы. Кроме того, нужно провести геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания местности. В градостроительном задании указывается, что данная земля находится на территории с опасными физико-геологическими процессами с оврагами, оползнями, воронками и карстовыми пустотами.

Проекты должны быть готовы к 31 декабря.

Отдельно 1,95 млн рублей власти предлагают за проведение инженерных экспертиз. Для изысканий отводится срок к 11 декабря.

На прошлой неделе в Уфе выставили на продажу участок леса в Сипайлово. До этого кусок леса ушёл с молотка на Зорге.

В Уфе на торги выставили участок леса на улице Рихарда Зорге
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии
Вчера, 10:08
«Пытались охранять селебрити»: как ЧОП Моргенштерна* охранял гособъекты в Башкирии
Вчера, 15:33
Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово
6 ноября, 10:02
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Вчера, 07:51
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Вчера, 06:28
В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива
Вчера, 06:04