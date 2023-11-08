Уфимские власти заказали проект планировки территории под застройку леса на Зорге

Проектировщикам предстоит не только совершить планировку территории, но и оценить нагрузку на инфраструктуру, продумать жилищно-коммунальные факторы. Кроме того, нужно провести геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания местности. В градостроительном задании указывается, что данная земля находится на территории с опасными физико-геологическими процессами с оврагами, оползнями, воронками и карстовыми пустотами.