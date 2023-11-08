mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Ученые открыли новый вид ядовитых змей в Мьянме

8 ноября 2023, 12:36
Ученые обнаружили новый тип ядовитых змей. Новые гадюки были найдены в центральных и южных районах Мьянмы, как сообщает журнал Zootaxa.

Отличительной особенностью этой гадюки является уникальный зеленый оттенок глаз и тела, а также наличие коротких и раздвоенных гениталий у самцов. Этот вид змеи получил название «ямкоголовая гадюка Уца», или Trimeresurus uetzi.

Ученые отмечают, что ее яд способен разрушать эритроциты и вызывать дегенерацию органов. После укуса этой гадюки пострадавшие могут столкнуться с отеками и проблемами свертывания крови, пишет ИА RuNews24.ru.

Еще одно отличие этой змеи от других видов заключается в том, что она может первой напасть на человека.

Подпишитесь
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
Сегодня, 09:07
Стала известна точная дата открытия уфимского Театра кукол
Сегодня, 05:48
Уфимские власти заказали проект планировки территории под застройку леса на Зорге
Сегодня, 06:38
Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Сегодня, 13:18
Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии
Вчера, 10:08
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Вчера, 07:51