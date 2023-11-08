Ученые открыли новый вид ядовитых змей в Мьянме

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Отличительной особенностью этой гадюки является уникальный зеленый оттенок глаз и тела, а также наличие коротких и раздвоенных гениталий у самцов. Этот вид змеи получил название «ямкоголовая гадюка Уца», или Trimeresurus uetzi.
Ученые отмечают, что ее яд способен разрушать эритроциты и вызывать дегенерацию органов. После укуса этой гадюки пострадавшие могут столкнуться с отеками и проблемами свертывания крови, пишет ИА RuNews24.ru.
Еще одно отличие этой змеи от других видов заключается в том, что она может первой напасть на человека.