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13 межрегиональных авиамаршрутов будут софинансировать из аэропорта Уфы

Субсидируемые маршруты запустят на 13 направлениях их аэропорта Уфы

8 ноября 2023, 09:51
Фото: 1MI

13 межрегиональных авиамаршрутов будут софинансировать из аэропорта Уфы

Список маршрутов был утвержден Росавиацией.

Согласно Приказу Росавиации, 13 межрегиональных маршрутов из аэропорта «Уфа» будут софинансироваться из федерального и региональных бюджетов.

Так, рейсы в Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Омск будут софинансироваться федеральным центром, Башкортостаном и регионами, принимающими рейсы. Субсидирование рейсов из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будет осуществляться за счет средств из бюджета других регионов.

В программе господдержки на 2024 год из аэропорта «Уфа» принимают участие такие авиакомпании, как «Азимут», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн», и «Ямал».

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