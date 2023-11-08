Субсидируемые маршруты запустят на 13 направлениях их аэропорта Уфы

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Согласно Приказу Росавиации, 13 межрегиональных маршрутов из аэропорта «Уфа» будут софинансироваться из федерального и региональных бюджетов.
Так, рейсы в Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Омск будут софинансироваться федеральным центром, Башкортостаном и регионами, принимающими рейсы. Субсидирование рейсов из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будет осуществляться за счет средств из бюджета других регионов.
В программе господдержки на 2024 год из аэропорта «Уфа» принимают участие такие авиакомпании, как «Азимут», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн», и «Ямал».