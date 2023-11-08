Субсидируемые маршруты запустят на 13 направлениях их аэропорта Уфы

Так, рейсы в Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Омск будут софинансироваться федеральным центром, Башкортостаном и регионами, принимающими рейсы. Субсидирование рейсов из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будет осуществляться за счет средств из бюджета других регионов.