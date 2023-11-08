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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Роспотребнадзор: вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна

Станет ли вакцинация от коронавируса обязательной в Башкирии

8 ноября 2023, 10:55
Фото: 1MI

Роспотребнадзор: вакцинация от коронавируса в этом сезоне не нужна

О том, будет ли проводится новый этап вакцинации в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как сообщила глава ведомства, вакцинация от коронавируса в этом сезоне россиянам не потребуется, так как нет значимых рисков от него. По ее словам, на сегодняшний день риски осложнений от COVID-19 незначительны, в вязи с чем прививка от него не является обязательной.

Попова также отметила, что в России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. За месяц количество заболевших выросло вдвое. Среди всех случаев заражения преобладает штамм «Омикрон».

Ранее Анна Попова также заявила прокомментировала ситуацию с новым штаммом коронавируса «Пирола». По словам главы ведомства, на сегодняшний день данный штамм был выявлен у десяти человек.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Вакцинация#Медицина#Роспотребнадзор#Азамат Нухов#Медицинские препараты
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