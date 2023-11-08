Станет ли вакцинация от коронавируса обязательной в Башкирии

Как сообщила глава ведомства, вакцинация от коронавируса в этом сезоне россиянам не потребуется, так как нет значимых рисков от него. По ее словам, на сегодняшний день риски осложнений от COVID-19 незначительны, в вязи с чем прививка от него не является обязательной.