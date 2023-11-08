Станет ли вакцинация от коронавируса обязательной в Башкирии

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Как сообщила глава ведомства, вакцинация от коронавируса в этом сезоне россиянам не потребуется, так как нет значимых рисков от него. По ее словам, на сегодняшний день риски осложнений от COVID-19 незначительны, в вязи с чем прививка от него не является обязательной.
Попова также отметила, что в России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. За месяц количество заболевших выросло вдвое. Среди всех случаев заражения преобладает штамм «Омикрон».
Ранее Анна Попова также заявила прокомментировала ситуацию с новым штаммом коронавируса «Пирола». По словам главы ведомства, на сегодняшний день данный штамм был выявлен у десяти человек.