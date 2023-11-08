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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:56

Специалист Ломоносов: наступили благоприятные условия для вируса гриппа

8 ноября 2023, 12:50
Эксперт Андрей Ломоносов, заместитель руководителя рабочей группы HealthNet по направлению «Биомедицина», утверждает, что грипп — это типичное сезонное заболевание. Он объясняет, что сейчас для вируса созданы благоприятные условия из-за падения температуры.

Ломоносов добавляет, что еще рано утверждать, что именно гонконгский подтип вируса (H3N2) будет преобладать в этом году. Обычно в России циркулируют различные подтипы вирусов гриппа, причем большая часть представлена подтипами типа А, а меньшая часть — типом В, который обычно протекает легче, пишет RT.

«Субтипы вируса постоянно меняются и сочетаются друг с другом, и на данный момент ожидается, что тип A будет представлен либо подтипом H1N1, которому мы знакомы с прошлого года, либо H3N2. Это также указывают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по составу грипповой вакцины на данный год. Эти подтипы рекомендованы для включения в обновленную вакцину. По данным мониторинга ВОЗ для Евразийского региона, сейчас частота гонконгского подтипа (А/H3N2) и „свиного гриппа“ подтипа А/H1N1 примерно одинакова», — пояснил Ломоносов.

Он также рекомендует привиться трехкомпонентной вакциной, содержащей подтипы A/H1N1 и A/H3N2, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Если это невозможно, можно использовать респираторы и следовать остальным рекомендациям, которые уже знакомы нам из периода пандемии коронавируса.

#Грипп#ОРВИ
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