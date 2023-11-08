Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Как пояснил Владимир Полетаев, первый замглавы конституционного комитета Совфеда, согласно новым поправкам будет установлен запрет на проведение агитации на всех заблокированных ресурсах. Также будут уточнены правила голосования на избирательных участках за рубежом и определен предельный размер стоимости изготовления агитационных материалов, пишет RT.
Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал внесение поправок в закон о выборах президента. Согласно этим поправкам, в случае объявления военного положения на части территории России, выборы могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав. При этом Центризбирком будет иметь возможность установить особенности подготовки и проведения выборов.