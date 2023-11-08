Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал внесение поправок в закон о выборах президента. Согласно этим поправкам, в случае объявления военного положения на части территории России, выборы могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав. При этом Центризбирком будет иметь возможность установить особенности подготовки и проведения выборов.