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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Башкирии стая собак поджидала людей у подъезда

«Поджидала свора»: в Башкирии снова заметили стаю бездомных собак

8 ноября 2023, 13:35
Фото: Midjourney

В Башкирии стая собак поджидала людей у подъезда

Сбившиеся в стаю собаки напугали жителей домов по улице Стахановской в Ишимбае, сообщает телеканал UTV.
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Дети

Утром вторника, 8 ноября, стаю собак заметили жители домов по улице Стахановской в Ишимбае. На записи с камер видеонаблюдения видно, что животные столпились возле подъезда одного из многоквартирных домов.

«Сегодня утром, мой сын не смог пойти в школу. У подъезда дома выходящих людей поджидала свора собак», — написала жительница дома.

Так, на записи видно, как мальчик выходит из подъезда, однако, заметив собак, поджидающих под лестницей он быстро возвращается назад. К счастью, на помощь ему пришла неравнодушная соседка, которая и отогнала собак.

Напомним, что это не первый случай, когда стаи бродячих собак приносят дискомфорт жителям республики. Так, ранее сбившиеся в стаю собаки напала на двух жителей Салавата.

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#Происшествия#Видео#Дети#Собаки#Азамат Нухов#Ишимбайский район#Бездомные собаки#Бродячие собаки
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