«Поджидала свора»: в Башкирии снова заметили стаю бездомных собак

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Утром вторника, 8 ноября, стаю собак заметили жители домов по улице Стахановской в Ишимбае. На записи с камер видеонаблюдения видно, что животные столпились возле подъезда одного из многоквартирных домов.
«Сегодня утром, мой сын не смог пойти в школу. У подъезда дома выходящих людей поджидала свора собак», — написала жительница дома.
Так, на записи видно, как мальчик выходит из подъезда, однако, заметив собак, поджидающих под лестницей он быстро возвращается назад. К счастью, на помощь ему пришла неравнодушная соседка, которая и отогнала собак.
Напомним, что это не первый случай, когда стаи бродячих собак приносят дискомфорт жителям республики. Так, ранее сбившиеся в стаю собаки напала на двух жителей Салавата.