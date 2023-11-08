Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В 2021 году Фларид с особой жестокостью убил свою гражданскую супругу Евгению. Мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Происходило все на глазах их совместной дочери, которой на тот момент было 11 лет.
Верховный суд Башкирии в октябре 2022 года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и к выплате 1,5 миллиона рублей матери погибшей Наталье. Однако выйти на свободу Флариду удалось гораздо раньше срока. В редакцию Mkset обратились адвокат от имени матери погибшей Евгении.
Со своим будущим гражданским мужем и убийцей Евгения познакомились в марте 2009 года. Спустя чуть больше года у них родилась дочь Алина (имя изменено — прим. ред.). Уже на судебном заседании по делу об убийстве соседи и родственники Евгении расскажут, что она любила Фларида, несмотря на то, что тот неоднократно поднимал на нее руку, а дома часто были скандалы.
Евгения Карпова работала во ФСИН заместителем начальника отдела по работе с заявление граждан. До знакомства со Фларидом у нее было много друзей, однако постепенно из-за запрета гражданского мужа с ними общаться, у нее ни осталось ни друзей, ни родных. Это все отражено в приговоре Верховного суда от 17 октября 2022 года.
Мама погибшей во время дачи показаний рассказывала, что в начале отношений Евгения позвонила ей в панике и попросила срочно приехать. Фларид, со слов Натальи, после ее приезда уже успокоился и сидел со стеклянными глазами. После этого случая женщина стала скрывать от нее их совместную жизнь.
В дом, где спустя несколько лет произойдет убийство, они переехали после 2010 года. Там гражданский супруг «вел себя агрессивно и перессорился там со всеми соседями». Гасила эти конфликты Евгения, говорится в приговоре суда.
Соседи вспоминают ее как отзывчивую, доброжелательную, веселую и общительную женщину. Она всегда была готова оказать помощь и дать совет. Фларид же, с их слов, якобы является ее полной противоположностью: вспыльчивый, агрессивный и грубый. Он якобы не работал и постоянно находился дома, а своим поведением настраивал всех против себя.
Все произошло вечером 17 сентября 2021 года в их доме в СНТ. Дочь Евгении и Фларида в своих показаниях рассказывала, что ругаться родители начали около 11 часов вечера. Со слов Алины (имя изменено — прим. ред.), отец был пьян и в таком состоянии всегда кричал на ее маму. После того, как девочка зашла в комнату, где начался скандал, отец выставил ее на улицу. Уже там она наблюдала за происходящим в окно.
— Неожиданно папа толкнул маму, и она упала, а папа побежал в прихожую. Принес с собой пластиковую бутылку и вылил содержимое бутылки на маму, чиркнул зажигалкой. На маме резко вспыхнул огонь, и она стала гореть, — сообщается в приговоре ВС РБ.
Девочка тут же забежала в дом и начала набирать в руки воду и плескать на маму. Фларид делал то же самое. Алина вспоминает, что горели у ее мамы волосы и лицо.
После того, как огонь был потушен Алина рассказывает, что они выбежали на улицу, отец за ними следом со словами адресованными ее матери: «Хочешь сгореть?». В этот момент девочка дозванивалась до службы «112», однако во время разговора с диспетчером отец начал кричать, чтобы та выбросила телефона и начал за ней гоняться. Девочке удалось убежать со двора, после чего она позвонила своему старшему брату. Он приехал примерно через 20 минут. Следом за ними правоохранительные органы и «скорая».
Все это время Евгения находилась в сознании. Оттуда ее увезли в ожоговый центр ГКБ №18. Ей диагностировали ожоги 2-3 степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей — 76%. К сожалению, 11 октября Евгения скончалась.
Вину свою Фларид признал только частично. Согласно информации из приговора Верховного суда РБ, у мужчины, с его слов, умысла на убийство Евгении не было и «причинил ей смерть по неосторожности». Он утверждает, что упал и пролил жидкость из баллона на пол, на себя и на свою гражданскую супругу, которая в тот момент стояла у газовой плиты. Так женщина, по его версии, и загорелась.
На стадии следствия мужчина признал свою вину, сообщается в постановлении, однако сделал это, как он утверждает, под моральным давлением со стороны следователя.
Было установлено, что во время совершения преступления он не находился в состоянии аффекта и был признан вменяемым. Фларида приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Казалось бы семья убитой, в частности, девочка, на глазах которой горела мама, не скоро должны были увидеть мужчину. Однако в 2023 году он вернулся в дом, где произошло страшное убийство.
В конце июля этого года соседи по участку в СНТ увидели Фларида в доме, в котором все произошло. Им он пояснил, что якобы был на СВО, вернулся и теперь будет проживать там.
Появление мужчины соседей ошарашило и обеспокоило тем, что, с их слов, он якобы продолжает вести разгульный образ жизни, злоупотребляет крепким алкоголем и нарушает их спокойствие. Обо всем этом они сообщили в коллективном обращении в прокуратуру.
— Фларид ведет себя нарочито и демонстративно говорит, что он никого не боится и теперь может делать, все, что хочет. Его слова мы воспринимаем как угрозу и запугивание, теперь мы боимся выпускать детей на улицу, да и сами пытаемся лишний раз не сталкиваться с Фларидом, — пишут соседи в коллективном обращении.
Жители СНТ опасаются, что мужчина может поджечь их или «совершить иное преступление». Они просят прокуратуру провести проверку и принять меры для защиты их прав.
Однако беспокоить Фларид стал не только соседей, но и дочь Алину (имя изменено — прим.ред.). По возвращении он написал ей смс-сообщение, в котором сообщает, что соскучился и просит его не бросать. Скриншот сообщения Mkset предоставили адвокат семьи и бабушка девочки Наталья.
Дальше он подал иск в суд с целью отменить заочное решение по лишению его родительских прав.
Заочное заседание состоялось в феврале 2023 года, предполагалось, что Фларид на тот момент отбывает наказание за убийство своей гражданской супруги. Сама Алина также согласилась с требованием лишения родительских прав, об этом указано в решении суда (копия имеется распоряжении редакции). Так, кировский райсуд заочно лишил мужчину родительских прав и назначил опекуном несовершеннолетней девочки ее бабушку — маму погибшей Евгении Наталью.
В сентябре тот же года Кировский райсуд Уфы отменил это решение по заявлению Фларида. В определении суда, которое также имеется в распоряжении редакции, сообщается, что на момент лишения его родительских прав он находился на специальной военной операции.
— В судебном заседании представитель ответчика сослалась на факт помилования ответчика как на обстоятельство, которое может повлиять на содержания решения суда, — сообщается в определении суда.
Помимо справки о помиловании ответчик предоставил и письмо Главы Луганской Народной Республики, согласно которой в период с 07.01.2023 по 09.04.2023 он принимал участие в специальной военной операции. На каком основании он пробыл на СВО менее шести месяцев неизвестно.
Бабушка девочки Наталья после сообщения о том, что признанный виновным в убийстве ее дочери, вернулся в Уфу и требует восстановить его в родительский правах, написала заявление в прокуратуру с просьбой «принять срочные и необходимые меры в отношении Фларида».
— На каком основании взяли на СВО заключенного с такой тяжелой статьей? — недоумевает Наталья.
В заявлении женщина также указывает, что в ее адрес также звучали угрозы расправы. Наталье слова передали очевидцы, однако подтверждать показания они боятся. Женщина тем не менее, с ее слов, подала заявление в полицию.
Несмотря на желание Фларида восстановить свои родительские права, в отношении него возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов. На 30 сентября задолженность составляла 186 132,55 рубля.
Кроме того, мужчина, по решению суда, должен выплатить матери погибшей Евгении компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. По данным за 30 сентября, долг так и остался не погашен.
Данные из отдела судебных приставов Mkset также передали адвокат семьи и мама погибшей.
Сейчас Наталья добивается привлечения Фларида к ответственности в связи с неуплатой алиментов и морального вреда.
Сама Алина после пережитого, со слов ее бабушки Натальи, категорически не хочет видеться со своим отцом. Подтверждает это психолог Анна Кузьмина.
Согласно заключению психологического обследования, девочка перенесла тяжелую психологическую травму связанную с потерей матери из-за насильственных действий отца.
— Осложняет ситуацию недопустимо ранняя информация об отце. Ребенок совершенно не готов к этой коммуникации, — подтверждает психолог в заключении.
Проживание с бабушкой психолог оценила как положительный фактор, который способствует восстановлению девочки. Потребность в защите удовлетворяется также в домашней обстановке.
Однако никакой подробная психологическая экспертиза не покажет полноту тех чувств, что испытывает 13-летняя девочка, жизнь которой разделилась на до и после из-за совершенного ее отцом преступления.