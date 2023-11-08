Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован

После того, как огонь был потушен Алина рассказывает, что они выбежали на улицу, отец за ними следом со словами адресованными ее матери: «Хочешь сгореть?». В этот момент девочка дозванивалась до службы «112», однако во время разговора с диспетчером отец начал кричать, чтобы та выбросила телефона и начал за ней гоняться. Девочке удалось убежать со двора, после чего она позвонила своему старшему брату. Он приехал примерно через 20 минут. Следом за ними правоохранительные органы и «скорая».