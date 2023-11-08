Открытие театра кукол, прожиточный минимум и пенсии в Башкирии

В 2021 году Фларид с особой жестокостью убил свою гражданскую супругу Евгению. Мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Происходило все на глазах их общей дочери, которой на тот момент было 11 лет. Верховный суд Башкирии в октябре 2022 года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и к выплате 1,5 миллиона рублей матери погибшей Наталье. Однако выйти на свободу Флариду удалось гораздо раньше срока. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.