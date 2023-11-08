Открытие театра кукол, прожиточный минимум и пенсии в Башкирии

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Премьер-министр Башкирии подписал постановление об установлении прожиточного минимума на новый год. По новому постановлению пенсионеры должны выживать на 12 550 рублей на человека в месяц. Для детей прожиточный минимум составит 13340 рублей. Средний размер — 13 753 рубля. Трудоспособное население, предполагают чиновники, сможет жить на 14 991 рублей.
Вместе с тем Росстат назвал размер средней пенсии в Башкирии. По данным статистического ведомства, средний размер пенсионных выплат в Башкирии составил 19 160 рублей. Подчеркивается, что работающие пенсионеры в республике получают в среднем 17 059 рублей, неработающие — 19 527 рублей. Помимо этого, опубликованы данные о пенсионных выплатах по категориям обеспечения.
В 2021 году Фларид с особой жестокостью убил свою гражданскую супругу Евгению. Мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Происходило все на глазах их общей дочери, которой на тот момент было 11 лет. Верховный суд Башкирии в октябре 2022 года приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и к выплате 1,5 миллиона рублей матери погибшей Наталье. Однако выйти на свободу Флариду удалось гораздо раньше срока. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.
На сайте госзакупок появился лот на разработку проекта планировки и проекта межевании территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Парковой, Шафиева и лесной зоной. Начальная стоимость — 8,8 млн рублей. По задумке городских властей, на этой земле могут появиться многоэтажные жилые дома, общественно-деловые здания, парки, скверы, туристические зоны.
Башкирский государственный театр кукол откроется до конца этого года. Об этом рассказали в самом театре. Реконструкция культурного учреждения началась в апреле 2022 года. На ремонт здания 1976 года было выделено 804 миллиона рублей. До 15 ноября должно закончиться благоустройство территории перед театром.