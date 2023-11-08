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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Отец из Башкирии решил отправится вслед за своим сыном на СВО

Отец из Башкирии решил отправится вслед за своим сыном на СВО

8 ноября 2023, 14:23
Фото: 1MI
Об этом сообщил ЦУР республики со ссылкой на главу Куюргазинского района Юлая Ильясова.

Вслед за своим мобилизованным сыном на СВО ушел житель Башкирии. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов сообщил, что отец бойца, мобилизованного в 2022 году, решил добровольно отправиться на фронт. Мужчина служит в танковых войсках под позывным «Лесник», находясь примерно в 300 километрах от своего сына, известного под псевдонимом «Злой».

Хотя позывной звучит угрожающе, сам солдат является добрым и искренним парнем. Цель отца и сына одна — защитить Родину и одержать победу. Дома в Ермолаево их ждут мама и супруга, которые оберегают защитников своими молитвами. Юлай Ильясов выразил пожелания этой храброй семье скорейшей счастливой встречи и благополучия в социальных сетях.

Ранее MKset сообщал, что многодетная мать из Куюргазинского района Башкирии отправилась на СВО, оставив своих детей с бабушкой. Женщина, которая по профессии повар, будет заниматься приготовлением еды на передовой.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Виалина Ахсанова
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