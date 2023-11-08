Отец из Башкирии решил отправится вслед за своим сыном на СВО

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Вслед за своим мобилизованным сыном на СВО ушел житель Башкирии. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов сообщил, что отец бойца, мобилизованного в 2022 году, решил добровольно отправиться на фронт. Мужчина служит в танковых войсках под позывным «Лесник», находясь примерно в 300 километрах от своего сына, известного под псевдонимом «Злой».
Хотя позывной звучит угрожающе, сам солдат является добрым и искренним парнем. Цель отца и сына одна — защитить Родину и одержать победу. Дома в Ермолаево их ждут мама и супруга, которые оберегают защитников своими молитвами. Юлай Ильясов выразил пожелания этой храброй семье скорейшей счастливой встречи и благополучия в социальных сетях.
Ранее MKset сообщал, что многодетная мать из Куюргазинского района Башкирии отправилась на СВО, оставив своих детей с бабушкой. Женщина, которая по профессии повар, будет заниматься приготовлением еды на передовой.