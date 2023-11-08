Отец из Башкирии решил отправится вслед за своим сыном на СВО

Вслед за своим мобилизованным сыном на СВО ушел житель Башкирии. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов сообщил, что отец бойца, мобилизованного в 2022 году, решил добровольно отправиться на фронт. Мужчина служит в танковых войсках под позывным «Лесник», находясь примерно в 300 километрах от своего сына, известного под псевдонимом «Злой».