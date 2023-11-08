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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Назван средний размер пенсии в Башкирии

Назван средний размер пенсии в Башкирии

8 ноября 2023, 10:07
Фото: Midjourney
Данные Росстата по состоянию на первое октября текущего года опубликованы на сайте ЕМИСС, сообщает UfaTime.ru

Так, средний размер пенсионных выплат в Башкирии составил 19 160 рублей. Подчеркивается, что работающие пенсионеры в республике получают в среднем 17 059 рублей, неработающие — 19 527 рублей.

В среднем по России размер пенсионных выплат составил составляют 19 609 рублей. По данным Росстата, работающие пенсионеры получают в среднем 16 636 рублей, неработающие — 20 275 рублей.

Помимо этого, Росстат также публикует данные о пенсионных выплатах по категориям обеспечения. Средний размер пенсий по инвалидности составляет 12 911 рублей, по случаю потери кормильца — 14 387 рублей, по старости — 20 368 рублей. Размер социальных пенсий в республике составил порядка 12 698 рублей.

#Общество#Деньги#Пенсионеры#Статистика#Пенсия#Выплаты#Азамат Нухов#Росстат
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