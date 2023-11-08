Назван средний размер пенсии в Башкирии

Помимо этого, Росстат также публикует данные о пенсионных выплатах по категориям обеспечения. Средний размер пенсий по инвалидности составляет 12 911 рублей, по случаю потери кормильца — 14 387 рублей, по старости — 20 368 рублей. Размер социальных пенсий в республике составил порядка 12 698 рублей.