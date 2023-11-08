Назван средний размер пенсии в Башкирии

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Так, средний размер пенсионных выплат в Башкирии составил 19 160 рублей. Подчеркивается, что работающие пенсионеры в республике получают в среднем 17 059 рублей, неработающие — 19 527 рублей.
В среднем по России размер пенсионных выплат составил составляют 19 609 рублей. По данным Росстата, работающие пенсионеры получают в среднем 16 636 рублей, неработающие — 20 275 рублей.
Помимо этого, Росстат также публикует данные о пенсионных выплатах по категориям обеспечения. Средний размер пенсий по инвалидности составляет 12 911 рублей, по случаю потери кормильца — 14 387 рублей, по старости — 20 368 рублей. Размер социальных пенсий в республике составил порядка 12 698 рублей.