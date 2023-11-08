На Национальном рекламном форуме будут обсуждаться главные драйверы развития отрасли

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
По сведениям, полученным Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), общий капитал рынка рекламы в средствах ее распространения за первые шесть месяцев этого года побил отметку в 315 миллиардов рублей. Как сообщает novostivolgograda.ru, это на 27% превышает аналогичные результаты I полугодия 2022 года и на 19% — аналогичного отрезка времени докризисного 2021 года.
Приведенная статистика показывает, насколько отечественному рекламному бизнесу удалось обеспечить своей отрасли устойчивость к охватившему страну кризису и сфокусироваться на борьбе с его последствиями. Участники основной стратегической сессии будут обсуждать наиболее действенные пути развития отрасли и возможности роста в рамках переходного экономического периода.
«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — главный тезис форума 2023 года, который также является и реперной точкой для установления продуктивного сотрудничества между игроками. Новая экономическая повестка нуждается в появлении на рынке сильных брендов, которые смогли бы стать драйверами для конкретных отраслей.
Эксперты планируют обсудить те подходы и инструменты, благодаря которым можно запустить качественную бренд-платформу. Участвующие в основной стратегической сессии смогут узнать, почему для агентств в современных реалиях крайне важно инвестирование собственного бренда. Помимо этого, на сессии эксперты рассмотрят актуальные тренды в медиапотреблении, которые можно считать основными драйверами развития новых форматов коммуникации.
«Форум прошлого года дал ясно понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение. Мы сейчас наблюдаем большие социально-экономические перемены, и рекламному рынку нужно увидеть и правильно распорядиться теми возможностями, которые дает нам новая деловая реальность. Кризисные фазы всегда были, есть и будут, это надо признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 как раз поможет уловить правильный вектор, которого стоит придерживаться всем игрокам», — отметил значимость проведения форума для развития индустрии первый вице-президент АКАР, модератор дискуссии Валентин Смоляков.
НРФ-2023 стал частью официальной программы Юбилейной недели рекламы, которая будет проходить в столице в период с 13 по 17 ноября. Регистрация для участия в деловой программе НРФ’7 возможна на сайте.
Информационным партнером форума назначен медиахолдинг 1MI.