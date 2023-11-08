mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

На Национальном рекламном форуме будут обсуждаться главные драйверы развития отрасли

На Национальном рекламном форуме будут обсуждаться главные драйверы развития отрасли

8 ноября 2023, 19:19
Фото: 1MI
На площадке седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7) 17 ноября топ-менеджеры отечественной медиакоммуникационной отрасли планируют дискутировать о главных драйверах развития рынка.

По сведениям, полученным Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), общий капитал рынка рекламы в средствах ее распространения за первые шесть месяцев этого года побил отметку в 315 миллиардов рублей. Как сообщает novostivolgograda.ru, это на 27% превышает аналогичные результаты I полугодия 2022 года и на 19% — аналогичного отрезка времени докризисного 2021 года.

Приведенная статистика показывает, насколько отечественному рекламному бизнесу удалось обеспечить своей отрасли устойчивость к охватившему страну кризису и сфокусироваться на борьбе с его последствиями. Участники основной стратегической сессии будут обсуждать наиболее действенные пути развития отрасли и возможности роста в рамках переходного экономического периода.

«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — главный тезис форума 2023 года, который также является и реперной точкой для установления продуктивного сотрудничества между игроками. Новая экономическая повестка нуждается в появлении на рынке сильных брендов, которые смогли бы стать драйверами для конкретных отраслей.

Эксперты планируют обсудить те подходы и инструменты, благодаря которым можно запустить качественную бренд-платформу. Участвующие в основной стратегической сессии смогут узнать, почему для агентств в современных реалиях крайне важно инвестирование собственного бренда. Помимо этого, на сессии эксперты рассмотрят актуальные тренды в медиапотреблении, которые можно считать основными драйверами развития новых форматов коммуникации.

«Форум прошлого года дал ясно понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение. Мы сейчас наблюдаем большие социально-экономические перемены, и рекламному рынку нужно увидеть и правильно распорядиться теми возможностями, которые дает нам новая деловая реальность. Кризисные фазы всегда были, есть и будут, это надо признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 как раз поможет уловить правильный вектор, которого стоит придерживаться всем игрокам», — отметил значимость проведения форума для развития индустрии первый вице-президент АКАР, модератор дискуссии Валентин Смоляков.

НРФ-2023 стал частью официальной программы Юбилейной недели рекламы, которая будет проходить в столице в период с 13 по 17 ноября. Регистрация для участия в деловой программе НРФ’7 возможна на сайте.

Информационным партнером форума назначен медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
Сегодня, 09:07
Стала известна точная дата открытия уфимского Театра кукол
Сегодня, 05:48
Уфимские власти заказали проект планировки территории под застройку леса на Зорге
Сегодня, 06:38
Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Сегодня, 13:18
Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии
Вчера, 10:08
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Вчера, 07:51