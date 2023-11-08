На Национальном рекламном форуме будут обсуждаться главные драйверы развития отрасли

«Форум прошлого года дал ясно понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение. Мы сейчас наблюдаем большие социально-экономические перемены, и рекламному рынку нужно увидеть и правильно распорядиться теми возможностями, которые дает нам новая деловая реальность. Кризисные фазы всегда были, есть и будут, это надо признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 как раз поможет уловить правильный вектор, которого стоит придерживаться всем игрокам», — отметил значимость проведения форума для развития индустрии первый вице-президент АКАР, модератор дискуссии Валентин Смоляков.