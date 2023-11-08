Мистическая серия самоубийств: зачем экстрасенсы едут в башкирское село Буганак

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Медиум Александр Шепс, знаменитый своим участием в популярном телевизионном шоу «Битва экстрасенсов», быстро осознал серьезность ситуации. Он был одним из экстрасенсов, которые долгое время спорили о порядке прохождения испытаний в программе, включая своего брата Олега Шепса. Конфликт между братьями вырос до таких масштабов, что Александр Шепс чуть не покинул съемочную площадку. Кроме Шепсов, ведьма Марьяна Романова также участвовала в программе.
Вопреки протестам Александра, редакция приняла решение выбрать его в качестве первого испытуемого. Это привело к тому, что Александр Шепс стал первым, кто сталкивался с селянками. Однако, радость и улыбки быстро исчезли.
При встрече, Шепс не желал делиться всей информацией сразу. Однако, среди десяти женщин он обнаружил мужчину, который был видим только ему. Умерший мужчина в 1994 году, рассказал медиуму о том, что село истощено, словно от болезни.
Возможность излечить обнаруженное Александром Шепсом «проклятие Иуды» заключается в необходимости отыскать первую жертву проклятия или нулевого пациента, чтобы медиум мог прервать серию трагедий.
Ведьма Марьяна Романова также заметила множество смертей мужчин. По возвращении в деревенский клуб, она впала в транс и высказала имена и моменты, которые все присутствующие тут же поняли.
На окраине села ведьма узнала о черной печати, которая, по ее утверждениям, присутствовала на некоторых женщинах. Она решила проникнуть в дом одной из обладательниц «вдовьей печати» в сопровождении своих духов. Позже, Марьяна начала подробно описывать погибших мужчин и уходила все глубже в прошлое, в период времени, когда село было оккупировано немцами и дети местных жителей отравляли врагов.
Также, большее впечатление на жителей села произвел Олег Шепс, брат Александра Шепса. Он аккуратно упоминал имена и детали смерти сельских жителей, а также рассказал историю мужчины, который был похоронен под чужим именем. Олег Шепс также раскрыл множество личных деталей и имен, которые вызывали горькую боль в сердцах жителей. Одни просили прощения за свои поступки, другие даже общались на родном башкирском языке. Однако, несмотря на это, Олег Шепс вначале избегал говорить о волне суицидов. Но в конечном итоге он все же нашел правильный ответ на этот вопрос.