Мистическая серия самоубийств: зачем экстрасенсы едут в башкирское село Буганак

Ведьма Марьяна Романова также заметила множество смертей мужчин. По возвращении в деревенский клуб, она впала в транс и высказала имена и моменты, которые все присутствующие тут же поняли.

На окраине села ведьма узнала о черной печати, которая, по ее утверждениям, присутствовала на некоторых женщинах. Она решила проникнуть в дом одной из обладательниц «вдовьей печати» в сопровождении своих духов. Позже, Марьяна начала подробно описывать погибших мужчин и уходила все глубже в прошлое, в период времени, когда село было оккупировано немцами и дети местных жителей отравляли врагов.