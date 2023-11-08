Клиенты МСП Банка могут по одному документу оформить экспресс-кредит до 8 млн рублей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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В том числе речь идет о программах льготного финансирования, в рамках которых до 30 ноября установлена ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.
По информации, предоставленной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, председателем набсовета МСП Банка, в результате перезапуска рабочих процессов банка стало возможным упростить процедуру кредитования. Банковская система АИС НГС была пересобрана, вследствие чего повысилась ее клиентоориентированность, она стала понятной для пользователей на интуитивном уровне. Значительный объем данных сейчас подгружается автоматически из открытых источников при подаче заявки на получение займа. В частности, в банк поступают данные из СПАРК и ЕГРЮЛ, что позволяет экономить время при внесении информации и улучшает скоринг на стороне банка.
В соответствии с заявлением Ивана Подберезняка, председателя правления МСП Банка, перед российскими предпринимателями открылась уникальная возможность в кратчайшие сроки привлечь финансирование по ставкам значительно ниже рыночных. МСП Банк при этом не взимает дополнительные комиссии, а кредитные средства без залога и поручительств поступают на расчетный счет любого российского банка.
Сообщается, что МСП Банк инициировал данные изменения в соответствии с положениями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируемого первым зампредседателя российского правительства Андреем Белоусовым.