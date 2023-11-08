Клиенты МСП Банка могут по одному документу оформить экспресс-кредит до 8 млн рублей

По информации, предоставленной Александром Исаевичем, гендиректором Корпорации МСП, председателем набсовета МСП Банка, в результате перезапуска рабочих процессов банка стало возможным упростить процедуру кредитования. Банковская система АИС НГС была пересобрана, вследствие чего повысилась ее клиентоориентированность, она стала понятной для пользователей на интуитивном уровне. Значительный объем данных сейчас подгружается автоматически из открытых источников при подаче заявки на получение займа. В частности, в банк поступают данные из СПАРК и ЕГРЮЛ, что позволяет экономить время при внесении информации и улучшает скоринг на стороне банка.