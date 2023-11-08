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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Как сделать комплимент мужчине: советы специалиста по этикету

Как сделать комплимент мужчине: советы специалиста по этикету

8 ноября 2023, 16:58
Фото: Midjourney
Выяснилось, что делать комплименты мужчинам важно для поддержания их здоровой самооценки, а эксперт по этикету рекомендует делать комплименты внешнему виду, качествам личности, семье, детям, обстановке, талантам и профессии, чтобы создать приятное общение и вдохновиться качествами других людей.

В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам неравенства полов и гендерной дискриминации мужчин.

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что комплименты необходимо делать не только женщинам, но и мужчинам. Их радуют также, а то и больше.

Она отметила, что комплименты можно делать людям разного пола и возраста, подчеркивая их внешность, внутренние качества, семью, детей, обстановку, таланты и профессию.

Например, если вы хотите похвалить мужчину за его внешний вид, можете сказать: «Приятно видеть аккуратных мужчин, которые всегда одеты на все сто», или «У вас такие сильные руки, как ловко вы расставляете стулья».

Коломацкая подчеркнула, что важно сделать комплимент не предметам или вещам, а самому человеку. Например, если вы хотите похвалить обстановку в кабинете человека, можете сказать, что она отражает его вкус или увлечения.

В рамках деловых отношений также можно сделать комплименты, например: «Ваш профессионализм всегда приятно видеть», «Вы очень пунктуальны и цените свое и наше время», «С вами можно многое изучить».

Коломацкая подчеркнула, что люди с здоровой самооценкой готовы видеть позитивные качества в других людях, независимо от их пола, возраста и других характеристик. Они не ищут минусы в других, чтобы подтвердить свою значимость.

Она заключила, что мы должны быть теми, кто может увидеть плюсы в окружающих людях, подчеркнуть их и сделать общение приятнее.

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