Иммунолог Жемчугов: гонконгский грипп — это обыкновенный сезонный грипп

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Гонконгский грипп является обычной формой гриппа, которая появилась в 1968 году и получила такое название. Жемчугов подчеркнул, что у населения есть сильный коллективный иммунитет к этому гриппу, пишет RT.
Люди болеют им каждый год, а вакцины также защищают от него, поэтому нет необходимости беспокоиться. Однако важно проводить дифференциальную диагностику с другими вирусами, которые могут вызывать похожие симптомы.