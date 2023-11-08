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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Иммунолог Жемчугов: гонконгский грипп — это обыкновенный сезонный грипп

8 ноября 2023, 16:01
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о характеристиках гонконгского гриппа в интервью RT. Специалист отметил, что это обычный сезонный грипп, не обладающий никакими особыми опасными свойствами.

Гонконгский грипп является обычной формой гриппа, которая появилась в 1968 году и получила такое название. Жемчугов подчеркнул, что у населения есть сильный коллективный иммунитет к этому гриппу, пишет RT.

Люди болеют им каждый год, а вакцины также защищают от него, поэтому нет необходимости беспокоиться. Однако важно проводить дифференциальную диагностику с другими вирусами, которые могут вызывать похожие симптомы.

#Грипп
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