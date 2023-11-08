Хрущёвку в Черниковке признали объектом культурного наследия

Теперь в границах дома запрещается возведение новых объектов капитального строительства, проведение земляных, мелиоративных работ (кроме случаев, когда они нужны для сохранения памятника), установка на фасадах инженерных систем, прокладка коммуникаций через территорию здания, сооружение киосков, а также снос объекта культурного наследия.