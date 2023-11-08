Хрущёвку в Черниковке признали объектом культурного наследия

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Дом по адресу ул. Первомайская, 16 / Мира, 26 на севере Уфы признали объектом культурного наследия регионального значения. Приказ об этом опубликовало Башкультнаследие.
Дом был построен в 1956 году в стиле «неоклассицизм». Архитектором здания был Игорь Солодовников. Часть дома имеет 5 этажей, часть — 4 этажа. Он украшен такими декоративными элементами, как витражные оконные проёмы, барельеф, гирлянды, лепнина, полукруглые балконы.
Ранее его включили в список выявленных объектов культурного наследия, входящих в «Ансамбль застройки города Черниковска (от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра „Победа“).
Теперь в границах дома запрещается возведение новых объектов капитального строительства, проведение земляных, мелиоративных работ (кроме случаев, когда они нужны для сохранения памятника), установка на фасадах инженерных систем, прокладка коммуникаций через территорию здания, сооружение киосков, а также снос объекта культурного наследия.
В октябре стало известно, какая судьба ждёт другой памятник архитектуры в Черниковке — кинотеатр «Победа».