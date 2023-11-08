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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Военнослужащие из Башкирии могут получить единовременную выплату

Хабиров подписал указ о выплатах для мобилизованных из Башкирии

8 ноября 2023, 09:03
Фото: 1MI

Военнослужащие из Башкирии могут получить единовременную выплату

На 100 тысяч могут претендовать отдельные категории военнослужащих.

Глава Башкирии подписал указ о мерах поддержки для проходящих военную службу.

Указом вводится единовременная выплата в 100 тысяч рублей для военнослужащих. В список попали лица, призванные по мобилизации из Башкирии, заключившие контракт с ВС РФ. Кроме них на выплату могут рассчитывать призванные на срочную службу, но заключившие контракт в военкоматах республики или в частях, дислоцированных в Башкирии. И в том, и в другом случае контракт должен быть заключён после 10 ноября 2023 года.

На деньги не смогут надеяться лица, заключившие контракт с башкирскими добровольческими подразделениями — например, те, кто попал в мотострелковый батальон имени Шаймуратова.

Источник финансирования инициативы Радия Хабирова должно определить правительство республики в течение 10 дней. Указ действует до 31 декабря.

Ранее власти Башкирии попытались объяснить, когда родные и близкие смогут дождаться домой мобилизованных.

#Общество#Мобилизация#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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