Хабиров подписал указ о выплатах для мобилизованных из Башкирии

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Глава Башкирии подписал указ о мерах поддержки для проходящих военную службу.
Указом вводится единовременная выплата в 100 тысяч рублей для военнослужащих. В список попали лица, призванные по мобилизации из Башкирии, заключившие контракт с ВС РФ. Кроме них на выплату могут рассчитывать призванные на срочную службу, но заключившие контракт в военкоматах республики или в частях, дислоцированных в Башкирии. И в том, и в другом случае контракт должен быть заключён после 10 ноября 2023 года.
На деньги не смогут надеяться лица, заключившие контракт с башкирскими добровольческими подразделениями — например, те, кто попал в мотострелковый батальон имени Шаймуратова.
Источник финансирования инициативы Радия Хабирова должно определить правительство республики в течение 10 дней. Указ действует до 31 декабря.
Ранее власти Башкирии попытались объяснить, когда родные и близкие смогут дождаться домой мобилизованных.