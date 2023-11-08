Хабиров подписал указ о выплатах для мобилизованных из Башкирии

Указом вводится единовременная выплата в 100 тысяч рублей для военнослужащих. В список попали лица, призванные по мобилизации из Башкирии, заключившие контракт с ВС РФ. Кроме них на выплату могут рассчитывать призванные на срочную службу, но заключившие контракт в военкоматах республики или в частях, дислоцированных в Башкирии. И в том, и в другом случае контракт должен быть заключён после 10 ноября 2023 года.