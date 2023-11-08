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Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Глава Роспотребнадзора предупредила о второй осенней волне COVID-19

8 ноября 2023, 17:43
Руководитель Роспотребнадзора, Анна Попова, объявила о возникновении второй волны заболеваемости COVID-19 в России. Она высказала свою точку зрения в ходе обсуждения на правительственном уровне.

Попова отметила, что на данный момент мы наблюдаем повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое является более интенсивным, чем в первой волне в сентябре. Такие данные были приведены агентством Интерфакс.

Глава Роспотребнадзора отметила, что количество новых случаев заболевания растет, пишет RT. За прошедшую неделю было зарегистрировано около 35-36 тысяч случаев, что в два раза больше, чем месяц назад.

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