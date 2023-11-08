Глава Роспотребнадзора предупредила о второй осенней волне COVID-19

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Попова отметила, что на данный момент мы наблюдаем повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое является более интенсивным, чем в первой волне в сентябре. Такие данные были приведены агентством Интерфакс.
Глава Роспотребнадзора отметила, что количество новых случаев заболевания растет, пишет RT. За прошедшую неделю было зарегистрировано около 35-36 тысяч случаев, что в два раза больше, чем месяц назад.