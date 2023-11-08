Эксперт Валерия Плеханова рассказала о неожиданных угрозах при переводе денег с карты

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Она напомнила, что при осуществлении перевода средств с одной карты на другую необходимо учитывать комиссию за эту операцию. Также следует учесть, что время перевода может отличаться в разных банках. Кроме того, некоторые банки могут ограничивать сумму перевода, пишет runews24.ru.
По мнению эксперта, важно помнить о риске потери конфиденциальности при переводе средств. Ведь мошенники могут попытаться получить доступ к таким данным, как номер карты, CVV-код и срок действия. Эту информацию можно использовать для совершения преступлений.
Кроме того, стоит учитывать, что ошибочный ввод номера карты может привести к отправке денег другому человеку. Поэтому необходимо быть внимательным, чтобы не лишиться своих денег из-за незавидной оплошности.