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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Эксперт Валерия Плеханова рассказала о неожиданных угрозах при переводе денег с карты

8 ноября 2023, 11:39
Валерия Плеханова, специалист в данной области, поделилась новыми угрозами, которые могут возникнуть при переводе денег с карты.

Она напомнила, что при осуществлении перевода средств с одной карты на другую необходимо учитывать комиссию за эту операцию. Также следует учесть, что время перевода может отличаться в разных банках. Кроме того, некоторые банки могут ограничивать сумму перевода, пишет runews24.ru.

По мнению эксперта, важно помнить о риске потери конфиденциальности при переводе средств. Ведь мошенники могут попытаться получить доступ к таким данным, как номер карты, CVV-код и срок действия. Эту информацию можно использовать для совершения преступлений.

Кроме того, стоит учитывать, что ошибочный ввод номера карты может привести к отправке денег другому человеку. Поэтому необходимо быть внимательным, чтобы не лишиться своих денег из-за незавидной оплошности.

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