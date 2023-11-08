Эксперт Валерия Плеханова рассказала о неожиданных угрозах при переводе денег с карты

Она напомнила, что при осуществлении перевода средств с одной карты на другую необходимо учитывать комиссию за эту операцию. Также следует учесть, что время перевода может отличаться в разных банках. Кроме того, некоторые банки могут ограничивать сумму перевода, пишет runews24.ru.