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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

8 ноября 2023, 17:23
Эффективность против летальных случаев при заражении COVID-19 антивирусного препарата «Спутник V» составила 90%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Инну Должикову, заведующую лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, одного из разработчиков препарата.

Проведена оценка эффективности препарата с исходным антигенным составом за весь период пандемии, пишет RT. Вакцина «Спутник V» обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и от госпитализаций на уровне более 80%. Однако, из-за появления новых вариантов вируса, уровень защиты от инфекции может быть изменен.

Таким образом, препарат продолжает обеспечивать надежную защиту для привитых людей.

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