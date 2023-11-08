Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Инну Должикову, заведующую лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, одного из разработчиков препарата.
Проведена оценка эффективности препарата с исходным антигенным составом за весь период пандемии, пишет RT. Вакцина «Спутник V» обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и от госпитализаций на уровне более 80%. Однако, из-за появления новых вариантов вируса, уровень защиты от инфекции может быть изменен.
Таким образом, препарат продолжает обеспечивать надежную защиту для привитых людей.