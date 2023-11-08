Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

Проведена оценка эффективности препарата с исходным антигенным составом за весь период пандемии, пишет RT. Вакцина «Спутник V» обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и от госпитализаций на уровне более 80%. Однако, из-за появления новых вариантов вируса, уровень защиты от инфекции может быть изменен.