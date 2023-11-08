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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Башкирия заняла первое место по количеству информационных атак

Башкирия заняла первое место по количеству информационных атак

8 ноября 2023, 14:43
Фото: Midjourney
Об этом в ходе заседании совета по межконфессиональным отношениям сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Так, по данным Ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей, Башкирия заняла первое место среди регионов по количеству информационных атак. Как отметил глава республики, данные атаки часто могут быть направлены на религиозных деятелей региона.

«Конструктивная позиция нашего духовенства становится объектом критики со стороны неформальных религиозных групп. В адрес Верховного муфтия России Талгата Таджуддина и муфтия Башкортостана Айнура Биргалина регулярно звучат обвинения и угрозы со стороны исламских радикалов», — заявил Радий Хабиров.

Помимо этого, Хабиров заявил, что через мессенджеры и социальные сети активно продвигается антироссийская и проукраинская повестка.

«Через лживую трактовку в том числе религиозных предписаний они пытаются формировать у наших жителей радикальные взгляды, склонить их к экстремистской и террористической деятельности», — отметил Хабиров.
#Общество#Религия#Азамат Нухов
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