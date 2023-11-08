Андрей Турчак встретился с председателем фонда «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как пишет издание rostovgazeta.ru, Андрей Турчак отметил возможность сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами. Он выразил уверенность в том, что данное партнерство поможет налаживанию законодательной работы, и подчеркнул, что сейчас проводится работа над обеспечением бесплатного проезда военнослужащих до места проведения военно-врачебной комиссии и обратно.
Дмитрий Вяткин, представитель рабочей группы по СВО, первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия», подчеркнул, что отдельного внимания фонда «Защитники Отечества» требуют проекты закона о государственном страховании добровольцев, сохранении рабочих мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах для семей погибших участников специальной военной операции. По его словам, речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Проект закона уже прошел первое чтение и ожидает поправок от правительства. В то же время законопроект о государственном страховании добровольцев еще не был представлен на первое чтение, но уже получил одобрение соответствующего комитета.
Андрей Турчак отметил активную работу группы по СВО в вопросах реабилитации и протезирования. Он подчеркнул, что с последним вопросом существуют сложности, которые приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и получения лицензий на протезы и заканчивая процессом абилитации. На данный момент около 20 различных организаций и структур занимаются решением этой проблемы.
Анна Цивилева подчеркнула необходимость взаимосвязи между услугами по реабилитации, абилитации и протезированию. Она выразила мнение, что при протезировании необходимо учитывать индивидуальные особенности и использовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Цивилева считает, что важно нормативно закрепить в стандартах, которые сегодня требуют разработки, перечня и объема медицинской помощи при протезировании.
Как пишут на сайте ER.RU, в октябре текущего года секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак представил доклад президенту России о результатах работы группы, занимающейся вопросами СВО, проинформировал главу государства о новых предложениях по поддержке участников спецоперации. В том числе это предоставление военнослужащим бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи умершего к месту его погребения, предоставление права членам семей погибшего участника спецоперации получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; кроме того, прозвучали инициативы сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время, а также усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий.