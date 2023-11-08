Андрей Турчак встретился с председателем фонда «Защитники Отечества»

Дмитрий Вяткин, представитель рабочей группы по СВО, первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия», подчеркнул, что отдельного внимания фонда «Защитники Отечества» требуют проекты закона о государственном страховании добровольцев, сохранении рабочих мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах для семей погибших участников специальной военной операции. По его словам, речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Проект закона уже прошел первое чтение и ожидает поправок от правительства. В то же время законопроект о государственном страховании добровольцев еще не был представлен на первое чтение, но уже получил одобрение соответствующего комитета.