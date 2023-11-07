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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением

Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением

7 ноября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.

9 ноября жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление. На утреннем небе, в созвездии Девы на юго-востоке, можно будет увидеть Венеру и серпик старой Луны. Луна за 4 дня до новолуния будет иметь форму узкого серпа, напоминающую букву С.

Освещенная сторона серпа будет направлена в сторону восходящего Солнца. Луна взойдет на востоке в 03:27 по уфимскому времени, а Венеру можно будет увидеть над горизонтом в 4 часа утра. Лунный серпик будет расположен над Венерой. Оба светила будут видны на небе до восхода Солнца.

Ранее Mkset сообщал о северном сеянии в небе Башкирии. Накануне, ночью во многих частях России было видно полярное сияние. Космическое явление обычно заметно для жителей приполярных регионов страны. Жители Башкирии поделились снимками полярного сеяния.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Космическое явление
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