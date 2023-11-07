Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением

Освещенная сторона серпа будет направлена в сторону восходящего Солнца. Луна взойдет на востоке в 03:27 по уфимскому времени, а Венеру можно будет увидеть над горизонтом в 4 часа утра. Лунный серпик будет расположен над Венерой. Оба светила будут видны на небе до восхода Солнца.