Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
9 ноября жители Башкирии смогут наблюдать необычное астрономическое явление. На утреннем небе, в созвездии Девы на юго-востоке, можно будет увидеть Венеру и серпик старой Луны. Луна за 4 дня до новолуния будет иметь форму узкого серпа, напоминающую букву С.
Освещенная сторона серпа будет направлена в сторону восходящего Солнца. Луна взойдет на востоке в 03:27 по уфимскому времени, а Венеру можно будет увидеть над горизонтом в 4 часа утра. Лунный серпик будет расположен над Венерой. Оба светила будут видны на небе до восхода Солнца.
Ранее Mkset сообщал о северном сеянии в небе Башкирии. Накануне, ночью во многих частях России было видно полярное сияние. Космическое явление обычно заметно для жителей приполярных регионов страны. Жители Башкирии поделились снимками полярного сеяния.