«Закрывайте эту историю»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в Уфе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как отметил Радий Хабиров, наибольшее количество жалоб, связанных с отсутствием отопления поступает от жителей Орджоникидзевского района Уфы. Он обратился к министру ЖКХ республики Алану Марзаеву и замглавы администрации Сергею Кожевникову с требованием решить данную проблему.
«Сегодня же сядьте, соберите управляющие компании, ресурсников и закрывайте эту историю. Пока на улице не так холодно, а если морозы пойдут? Вы опытный человек, отработайте этот вопрос», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, официально в Уфе отопительный сезон в жилых домах стартовал еще 9 октября. Неделей ранее глава республики уже высказывался о том, что со стороны граждан поступает много жалоб, связанных с отсутствием отопления и поручил составить список «фонящих» районов для дальнейшего решения вопроса.
«Очень много жалоб по теплу. Вы давайте заканчивайте эту историю, надо прекращать. Каждому главе говорю, занимайтесь, потому что улице уже холодно и люди на это очень сильно рефлексируют», — Радий Хабиров.