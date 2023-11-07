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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Глава Башкирии раскритиковал чиновников за отсутствие отопления в домах

«Закрывайте эту историю»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в Уфе

7 ноября 2023, 08:04
Фото: 1MI

Глава Башкирии раскритиковал чиновников за отсутствие отопления в домах

Проблемы с отоплением в жилых домах вновь обсуждались на оперативном совещании в правительстве республики.

Как отметил Радий Хабиров, наибольшее количество жалоб, связанных с отсутствием отопления поступает от жителей Орджоникидзевского района Уфы. Он обратился к министру ЖКХ республики Алану Марзаеву и замглавы администрации Сергею Кожевникову с требованием решить данную проблему.

«Сегодня же сядьте, соберите управляющие компании, ресурсников и закрывайте эту историю. Пока на улице не так холодно, а если морозы пойдут? Вы опытный человек, отработайте этот вопрос», — заявил Радий Хабиров.

Напомним, официально в Уфе отопительный сезон в жилых домах стартовал еще 9 октября. Неделей ранее глава республики уже высказывался о том, что со стороны граждан поступает много жалоб, связанных с отсутствием отопления и поручил составить список «фонящих» районов для дальнейшего решения вопроса.

«Очень много жалоб по теплу. Вы давайте заканчивайте эту историю, надо прекращать. Каждому главе говорю, занимайтесь, потому что улице уже холодно и люди на это очень сильно рефлексируют», — Радий Хабиров.
#Общество#Коммунальное хозяйство#Отопительный сезон#Отопление#ЖКХ#Коммунальные услуги#Хабиров#Азамат Нухов
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