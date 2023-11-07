«Закрывайте эту историю»: глава Башкирии сделал важно заявление по отоплению в Уфе

Напомним, официально в Уфе отопительный сезон в жилых домах стартовал еще 9 октября. Неделей ранее глава республики уже высказывался о том, что со стороны граждан поступает много жалоб, связанных с отсутствием отопления и поручил составить список «фонящих» районов для дальнейшего решения вопроса.