В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере, открытом 4 дня назад

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В Уфе неизвестные сломали ряд элементов детской площадки в открытом на прошлой неделе сквере Михалева. На фото, появившихся в соцсетях видно, что вандалы вырвали из земли игрушечный штурвал и вытащили несколько деталей из декоративного панно для игры в морской бой.
А вот так площадка выглядела еще несколько дней назад — за сутки до официального открытия.
Напомним, сквер Михалева был открыт в Уфе в пятницу, 3 октября. Новое городское пространство появится рядом с Дворцом спорта в Октябрьском районе столицы. Как заявил ранее глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, основной тематикой в экстерьере парка станет хоккей.