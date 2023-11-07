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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере Михалева

В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере, открытом 4 дня назад

7 ноября 2023, 06:15
Фото: mkset.ru

В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере Михалева

Фото публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

В Уфе неизвестные сломали ряд элементов детской площадки в открытом на прошлой неделе сквере Михалева. На фото, появившихся в соцсетях видно, что вандалы вырвали из земли игрушечный штурвал и вытащили несколько деталей из декоративного панно для игры в морской бой.

А вот так площадка выглядела еще несколько дней назад — за сутки до официального открытия.

Фото: mkset.ru

Напомним, сквер Михалева был открыт в Уфе в пятницу, 3 октября. Новое городское пространство появится рядом с Дворцом спорта в Октябрьском районе столицы. Как заявил ранее глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, основной тематикой в экстерьере парка станет хоккей.

Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
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#Общество#Происшествия#Вандализм#Новости Уфы#Парки и скверы#Азамат Нухов#Сквер
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