В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере, открытом 4 дня назад

В Уфе неизвестные сломали ряд элементов детской площадки в открытом на прошлой неделе сквере Михалева. На фото, появившихся в соцсетях видно, что вандалы вырвали из земли игрушечный штурвал и вытащили несколько деталей из декоративного панно для игры в морской бой.