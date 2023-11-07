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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Уфе превышена концентрация загрязняющих веществ в воздухе

В Уфе превышена концентрация загрязняющих веществ в воздухе

7 ноября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Отчет о качестве атмосферного воздуха в Уфе за минувшие выходные дни был опубликован специалистами Башгидромета.

В пятницу, 3 ноября, была зарегистрирована повышенная концентрация пыли в воздухе, которая превышала норму на 1,1 раза. Наблюдательный пост на проспекте Октября, зафиксировал это загрязнение в семь часов вечера. Метеорологи сообщили, что превышения допустимых концентраций по другим примесям не было обнаружено.

Ранее Mkset сообщал о превышение концентрации аммиака в воздухе. Превышение нормы вредного вещества выявлено в районе остановки «Юношеская библиотека». Аммиак опасен тем, что имеет удушающее и нейротропное действие.

#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Загрязнение воздуха#Виалина Ахсанова#Башгидрометцентр
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