В Уфе превышена концентрация загрязняющих веществ в воздухе

В пятницу, 3 ноября, была зарегистрирована повышенная концентрация пыли в воздухе, которая превышала норму на 1,1 раза. Наблюдательный пост на проспекте Октября, зафиксировал это загрязнение в семь часов вечера. Метеорологи сообщили, что превышения допустимых концентраций по другим примесям не было обнаружено.