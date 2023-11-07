В Уфе превышена концентрация загрязняющих веществ в воздухе

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В пятницу, 3 ноября, была зарегистрирована повышенная концентрация пыли в воздухе, которая превышала норму на 1,1 раза. Наблюдательный пост на проспекте Октября, зафиксировал это загрязнение в семь часов вечера. Метеорологи сообщили, что превышения допустимых концентраций по другим примесям не было обнаружено.
Ранее Mkset сообщал о превышение концентрации аммиака в воздухе. Превышение нормы вредного вещества выявлено в районе остановки «Юношеская библиотека». Аммиак опасен тем, что имеет удушающее и нейротропное действие.