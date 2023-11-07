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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Уфе появились адаптивные светофоры

В Уфе появились адаптивные светофоры

7 ноября 2023, 11:35
Фото: 1MI
Теперь светофоры работают по-новому.

Минтранс РБ объяснил, что в Уфе на улицах сейчас функционирует 101 адаптированный светофор. Они способны изменять свой режим работы на основе данных мониторинга дорожного движения, анализировать обращения жителей и оптимизировать работу светофоров при помощи автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

К 2024 году планируется добавить еще 39 таких светофорных комплексов. В ведомстве также пояснили, что комплексы настроены таким образом, чтобы учитывать время суток и интенсивность движения транспорта на участке. Благодаря этому, определены оптимальные фазы, которые позволяют максимально увеличить пропускную способность дороги в различные периоды трафика.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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