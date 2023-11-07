В Уфе появились адаптивные светофоры

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Минтранс РБ объяснил, что в Уфе на улицах сейчас функционирует 101 адаптированный светофор. Они способны изменять свой режим работы на основе данных мониторинга дорожного движения, анализировать обращения жителей и оптимизировать работу светофоров при помощи автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
К 2024 году планируется добавить еще 39 таких светофорных комплексов. В ведомстве также пояснили, что комплексы настроены таким образом, чтобы учитывать время суток и интенсивность движения транспорта на участке. Благодаря этому, определены оптимальные фазы, которые позволяют максимально увеличить пропускную способность дороги в различные периоды трафика.