В Уфе появились адаптивные светофоры

К 2024 году планируется добавить еще 39 таких светофорных комплексов. В ведомстве также пояснили, что комплексы настроены таким образом, чтобы учитывать время суток и интенсивность движения транспорта на участке. Благодаря этому, определены оптимальные фазы, которые позволяют максимально увеличить пропускную способность дороги в различные периоды трафика.