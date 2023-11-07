В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике

Подводную пещеру обнаружили на источнике Кургазак в Салаватском районе республики. На протяжении нескольких лет в водоем несколько раз запускали декоративных рыб — карпов-кои, однако раз за разом те бесследно исчезали. Сотрудники курорта думали, что рыб кто-то вылавливает и ставили фотоловушки, но как выяснилось рыбы все это время прятались в пещере под водой.