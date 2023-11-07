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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Башкирии благодаря японским карпам обнаружили новую подводную пещеру

В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике

7 ноября 2023, 06:28
Фото: Рустам Сиразетдинов, www.rgo.ru

В Башкирии благодаря японским карпам обнаружили новую подводную пещеру

Об этом сообщил руководитель медиагруппы регионального отделения Русского географического общества в Башкортостане Рустам Сиразетдинов.

Подводную пещеру обнаружили на источнике Кургазак в Салаватском районе республики. На протяжении нескольких лет в водоем несколько раз запускали декоративных рыб — карпов-кои, однако раз за разом те бесследно исчезали. Сотрудники курорта думали, что рыб кто-то вылавливает и ставили фотоловушки, но как выяснилось рыбы все это время прятались в пещере под водой.

Фото: Рустам Сиразетдинов, www.rgo.ru

Небольшое отверстие подводной пещеры, в которое едва мог втиснуться человек дайверы обнаружили почти у самой плотины под скалой. Отмечается, что на данный момент исследовать пещеру пока не удалось.

«Подсветив фонарем коридор пещеры Салават сразу увидел двух огромных карпов кои красного и белого окрасов. Вот они, миленькие, где прячутся! Удалось даже запечатлеть их на видеокамеру. Потревоженные карпы стремительно ушли вглубь пещеры и скрылись за крутым поворотом. Что там дальше, неизвестно…», — рассказал Рустам Сиразетдинов.
#Общество#Рыболовство#Рыбы#Азамат Нухов#Экологическая система
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