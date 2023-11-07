В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Подводную пещеру обнаружили на источнике Кургазак в Салаватском районе республики. На протяжении нескольких лет в водоем несколько раз запускали декоративных рыб — карпов-кои, однако раз за разом те бесследно исчезали. Сотрудники курорта думали, что рыб кто-то вылавливает и ставили фотоловушки, но как выяснилось рыбы все это время прятались в пещере под водой.
Небольшое отверстие подводной пещеры, в которое едва мог втиснуться человек дайверы обнаружили почти у самой плотины под скалой. Отмечается, что на данный момент исследовать пещеру пока не удалось.
«Подсветив фонарем коридор пещеры Салават сразу увидел двух огромных карпов кои красного и белого окрасов. Вот они, миленькие, где прячутся! Удалось даже запечатлеть их на видеокамеру. Потревоженные карпы стремительно ушли вглубь пещеры и скрылись за крутым поворотом. Что там дальше, неизвестно…», — рассказал Рустам Сиразетдинов.