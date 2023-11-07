В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
В минувшие выходные в Туймазах произошла драка между посетителями одного из питейных заведений города. В настоящий момент участники конфликта задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Отдел МВД России по Туймазинскому району.
По предварительной информации, конфликт между посетителями бара произошел после того, как один из них разлил стоявшее на столе пиво. В ходе словесной перепалки мужчины решили покинуть заведение и продолжить выяснение отношений уже на улице. Впоследствии между ними завязалась драка. Очевидцы происшествия пытались их разнять.
«Участники происшествия опрошены, претензий друг к другу не имеют. За медицинской помощью не обращались. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, в конце сентября на оптовой базе в Уфе произошла массовая драка с применением холодного оружия. В результате конфликта, шесть человек обратились за медицинской помощью. Отмечалось, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.