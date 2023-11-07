mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Башкирии задержали участников массовой драки в баре

В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива

7 ноября 2023, 06:04
Фото: Midjourney

В Башкирии задержали участников массовой драки в баре

Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В минувшие выходные в Туймазах произошла драка между посетителями одного из питейных заведений города. В настоящий момент участники конфликта задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Отдел МВД России по Туймазинскому району.

Фото: Моя Уфа | Новости// VK.com

По предварительной информации, конфликт между посетителями бара произошел после того, как один из них разлил стоявшее на столе пиво. В ходе словесной перепалки мужчины решили покинуть заведение и продолжить выяснение отношений уже на улице. Впоследствии между ними завязалась драка. Очевидцы происшествия пытались их разнять.

«Участники происшествия опрошены, претензий друг к другу не имеют. За медицинской помощью не обращались. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, в конце сентября на оптовой базе в Уфе произошла массовая драка с применением холодного оружия. В результате конфликта, шесть человек обратились за медицинской помощью. Отмечалось, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.

Участником массовой резни в Уфе оказался полицейский из Башкирии
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Массовая драка#Новости Башкирии#Драка#Азамат Нухов#МВД России
Подпишитесь
Небо над Башкирией озарило северное сияние
Вчера, 07:00
Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово
Вчера, 10:02
Кадровый голод в Башкирии усиливается: появились новые данные о рынке труда
Вчера, 05:47
На трассе, из-за которой арестован директор «Башкиравтодора», погиб рабочий из Самары
Вчера, 04:38
Туманы и дожди: стало известно, какой будет погода в Башкирии в начале рабочей недели
Вчера, 11:38
Верховный суд отклонил жалобу мэрии Уфы из-за аварийного жилья
Вчера, 03:26