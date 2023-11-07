В Башкирии мужчина убил пенсионерку из-за денег

По версии следствия, в течение последних двух месяцев подозреваемый всячески помогал потерпевшей, привозил ей продукты и выполнял бытовые поручения за деньги. Кроме того, несколько раз мужчина похищал деньги у женщины, находившиеся в ее квартире, пока она не видела. Однако в последствии их отношения испортились, и мужчина перестал приходить.