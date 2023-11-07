В Башкирии мужчина убил пенсионерку из-за денег

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. По результатам осмотра места происшествия, анализа камер видеонаблюдения и допроса очевидцев следователи, криминалисты и оперативники пришли к выводу, что в последнее время к потерпевшей постоянно приходил мужчина, который помогал ей в хозяйстве и приносил продукты.
В последний раз указанный мужчина был замечен у квартиры потерпевшей ночью несколько дней назад. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлена его личность, им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый уфимец. Вскоре он был доставлен в следственный отдел и под тяжестью собранных доказательств признался в убийстве женщины.
По версии следствия, в течение последних двух месяцев подозреваемый всячески помогал потерпевшей, привозил ей продукты и выполнял бытовые поручения за деньги. Кроме того, несколько раз мужчина похищал деньги у женщины, находившиеся в ее квартире, пока она не видела. Однако в последствии их отношения испортились, и мужчина перестал приходить.
В состоянии опьянения, 26 октября 2023 года подозреваемый снова появился у потерпевшей и попросил у нее деньги, на что пожилая женщина отказала. В результате возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес несколько смертельных ударов ножом. После этого злоумышленник похитил ее кошелек с 4 тыс. рублями и скрылся.
В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение и судом на время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.