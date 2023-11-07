Светлана Шевцова из Уфы победила в конкурсе красоты «Лучшая модель России»

Также, Светлана продемонстрировала свою невероятную квалификацию в подобных конкурсах неоднократно. Она получила приз на конкурсе «Россия Земля — 2023» за самый лучший национальный костюм. В своих комментариях о своем участии, Шевцова заявила, что ее целью не является победа, а вместо этого она стремится погрузиться в особую атмосферу творчества и познакомиться с уникальными проектами.