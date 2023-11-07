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Светлана Шевцова из Уфы победила в конкурсе красоты «Лучшая модель России»

Светлана Шевцова из Уфы победила в конкурсе красоты «Лучшая модель России»

7 ноября 2023, 09:56
Фото: Midjourney
В Москве на финале всенародно уважаемого конкурса красоты «Лучшая модель года — 2023» был объявлен титул лучшей модели России.

В столице России были подведены итоги «Лучшей модели года — 2023», престижного конкурса красоты, где участвовали самые красивые девушки страны. В финале соревнования выделилась уфимка Светлана Шевцова, которая получила признание жюри и заслуженную победу.

Светлана стала абсолютной победительницей конкурса, получив Гран-при. Ее талант и настойчивость в добивании успеха были отмечены особой наградой — публикацией в норвежском издании.

Также, Светлана продемонстрировала свою невероятную квалификацию в подобных конкурсах неоднократно. Она получила приз на конкурсе «Россия Земля — 2023» за самый лучший национальный костюм. В своих комментариях о своем участии, Шевцова заявила, что ее целью не является победа, а вместо этого она стремится погрузиться в особую атмосферу творчества и познакомиться с уникальными проектами.

Ранее Mkset сообщал о 16-летней Ангелине Баркутовой, которая победила в конкурсе «Юная красавица России — Башкортостан». Сейчас известно, что Ангелина будет представлять регион на престижном международном конкурсе красоты «Мисс мира-2023».

#Общество#Башкирия#Конкурс#Новости Башкирии#Новости Уфы#Конкурс красоты#Виалина Ахсанова
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