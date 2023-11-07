Стационары Башкирии могут принять свыше 200 пациентов с COVID-19

Ранее Mkset сообщал, что за все время пандемии в Башкирии было зарегистрировано 371 414 случаев инфицирования, включая 61 новый случай записанный за сутки. Также, за всё время выздоровело 364 321 человек, а за последние 24 часа 45 человек.