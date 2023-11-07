mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Стационары Башкирии могут принять свыше 200 пациентов с COVID-19

Стационары Башкирии могут принять свыше 200 пациентов с COVID-19

7 ноября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Эту информацию предоставил Роберт Иштуков, первый заместитель министра здравоохранения республики. В настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших.

В инфекционных госпиталях Башкирии готовы принять 215 пациентов с коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения COVID-19 в Башкирии составляет 1,04, что указывает на активное распространение вируса. За последние 24 часа было зафиксировано 115 новых случаев инфекции среди жителей республики.

Большая часть пациентов, находящихся на лечении в стационарах Башкирии, — пожилые люди. Из 153 зараженных коронавирусом 95 человек относятся к этой возрастной группе. Общий коечный фонд республики используется на 23,2 процента.

Ранее Mkset сообщал, что за все время пандемии в Башкирии было зарегистрировано 371 414 случаев инфицирования, включая 61 новый случай записанный за сутки. Также, за всё время выздоровело 364 321 человек, а за последние 24 часа 45 человек.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Ковид#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стали известны точные сроки строительства новой дороги Белорецк — Стерлитамак
Сегодня, 06:59
«Шоу еще не последнее»: астроном из Уфы объяснила причину появления северного сияния
Сегодня, 09:30
Полицейские ищут мужчину, устроившего взрыв на детской площадке в Сипайлово
Вчера, 10:02
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Сегодня, 07:51
В Башкирии раскрыли тайну исчезновения японских карпов на минеральном источнике
Сегодня, 06:28
В Башкирии началась массовая драка из-за разлитого пива
Сегодня, 06:04