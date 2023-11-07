Стационары Башкирии могут принять свыше 200 пациентов с COVID-19

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В инфекционных госпиталях Башкирии готовы принять 215 пациентов с коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения COVID-19 в Башкирии составляет 1,04, что указывает на активное распространение вируса. За последние 24 часа было зафиксировано 115 новых случаев инфекции среди жителей республики.
Большая часть пациентов, находящихся на лечении в стационарах Башкирии, — пожилые люди. Из 153 зараженных коронавирусом 95 человек относятся к этой возрастной группе. Общий коечный фонд республики используется на 23,2 процента.
Ранее Mkset сообщал, что за все время пандемии в Башкирии было зарегистрировано 371 414 случаев инфицирования, включая 61 новый случай записанный за сутки. Также, за всё время выздоровело 364 321 человек, а за последние 24 часа 45 человек.