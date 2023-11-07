«Шоу еще не последнее»: астроном из Уфы объяснила причину появления северного сияния

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
В минувшие выходные жители Башкирии стали свидетелями красочного астрономического явления. В ночь на шестое ноября небо в республике озарило яркими вспышками северного сияния.
О причинах возникновения северного сияния в небе над республикой рассказала астроном Уфимского городского планетария Тамара Денисова. По её словам, возникновение северного сияния является следствием сильной магнитной бури, в результате которой магнитосферу земли «атаковали» потоки заряженных частиц от солнца.
— Редкое для наших мест, к тому же ещё такое яркое, красочное полярное сияние случилось в результате сильной магнитной бури, взбудоражившей атмосферу Земли до такой степени, что полярные сияния достигли и наших широт. В этом, конечно, нет ничего необычного. Солнце приближается к максимуму своей активности, что бывает каждые 11-12 лет, и сейчас всё чаще на Солнце происходят мощные вспышки, выбрасывающие в пространство потоки заряженных частиц, атакующих магнитосферу нашей планеты и вызывающих магнитные бури. Так что это небесное шоу ещё не последнее. Следите за магнитными бурями и чаще смотрите на небо и может вам повезёт полюбоваться таким красочным явлением, не выезжая за пределы родного города или села, — отметила Денисова.
Как отмечает астроном, несмотря на высокую активность солнца, с точностью назвать дату, когда жители республики вновь смогут увидеть северное сияние практически невозможно.
— На Солнечном диске появляется, скажем, группа пятен, и там может произойти вспышка, но когда и какая — трудно предсказать. Но такое полярное сияние, какое было у нас вчера — редкость, — подчеркнула Тамара Денисова.