«Шоу еще не последнее»: астроном из Уфы объяснила причину появления северного сияния

О причинах возникновения северного сияния в небе над республикой рассказала астроном Уфимского городского планетария Тамара Денисова. По её словам, возникновение северного сияния является следствием сильной магнитной бури, в результате которой магнитосферу земли «атаковали» потоки заряженных частиц от солнца.